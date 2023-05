Robert de Niro anuncia que ha sido padre por séptima vez a los 79 años El actor hizo referencia a su reciente paternidad en una entrevista durante la promoción de su nueva película, 'About My Father' ('Sobre mi padre')

Robert de Niro está en plena promoción de su última película, 'About My Father' ('Sobre mi padre'). Ha sido precisamente en una entrevista concedida al programa 'Entertainment Tonight Canadá' para hablar de este trabajo donde ha revelado que ha sido padre por séptima vez. Lo ha hecho de manera natural y sin dar más explicaciones. «Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes», decía en relación a su labor como padre y al argumento del largometraje, centrado en la relación de un hombre con su progenitor. Era entonces, al ser preguntado por sus seis hijos, cuando sorprendía asegurando: «Siete, en realidad. Acabo de tener un bebé».

Esta es la primera referencia que el intérprete ha hecho sobre el nacimiento del bebé. Nada se ha sabido del embarazo ni de la identidad de la madre, y tampoco ha dado ningún detalle más. La última pareja que se le conoció fue Tiffany Chen, de 64 años, con quien pudimos verle disfrutando de las playas de Ibiza el verano pasado. Así, a sus 79 años, de Niro suma un miembro más a su familia. Sus hijos mayores, Drena, de 52, y Raphael, de 46, son fruto de su primer matrimonio con Diahnne Abbott. Más tarde, con la modelo Toukie Smith tuvo a los mellizos Julian y Aaron Kendrick, que ahora tienen 27 años. Con su segunda esposa, Grace Hightower, con quien se casó en 1997, tuvo a Elliot, de 25 años, y Helen Grace, de 11, nacida mediante vientre de alquiler. Este último matrimonio finalizó en 2018. La noticia llega cuando todavía resuenan con fuera en España los ecos del nacimiento de Ana Sandra, la nieta biológica de Ana Obregón, su hija legal, concebida también mediante vientre de alquiler. Su venida al mundo, antes de conocerse todos los detalles, desató no pocas críticas por la edad de la actriz, 68, diez menos que de Niro. En España, Julio Iglesias Puga, conocido como Papuchi, padre de Julio Iglesias, fue uno de los primeros en romper moldes en materia de paternidad tardía. Tuvo su primer hijo con Ronna Keitt, su última mujer, a los 89 años. Cuando el niño, al que llamaron Jaime Nathaniel, tenía apenas un año, la pareja anunció que Keitt estaba esperando su segundo hijo. Una semana después, el padre del famoso cantante fallecía a los 90 años y apenas siete meses después nacía su hija póstuma, Ruth. Son muchos los hombres que han decidido ser padres a edades avanzadas, como el actor Richard Gere, cuyos hijos con la española Alejandra Silva nacieron en 2019 y 2020, cuando él tenía 69 y 70 años. Más tarde se convirtió en padre Bernie Ecclestorne, cuyo último descendiente vino al mundo cuando él tenía 89 años, en 2020. Otro ejemplo es Mick Jagger, que en 2016 tuvo a su último vástago. El cantante tenía 73 y se lleva más de medio siglo con el niño.