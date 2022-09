Risto Mejide y Laura Escanes rompen su relación tras siete años juntos

Risto Mejide publicó el sábado una cuenta atrás. «Se viene comunicado», decía. Y el domingo por la tarde saltaba la noticia: el presentador y Laura Escanes comunicaban el final de su relación después de siete años juntos y una hija en común. Los dos elegían una imagen en blanco y negro para ilustrar sus palabras. Ella, 'influencer' de profesión, una en la que se abrazaban; él, conocido publicista televisivo, otra en la que los dos posaban mirando a la cámara.

«Gracias, Laura Escanes, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y, aun así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida», agradecía Risto a su pareja al tiempo que reconocía que «hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, solo queda sentirse muy agradecido por el camino andado».

Por su parte, ella hablaba de «siete años maravillosos. También duros. Pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba. No muere. Y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino juntos. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor», describía para terminar pidiendo respeto «en estos momentos tan delicados».