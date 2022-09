Ricky Martin y su sobrino se lanzan demandas cruzadas

El culebrón entre Ricky Martin y su sobrino parece estar cada vez más lejos de resolverse. Después de que Dennis Yadiel Sánchez, de 21 años, le denunciara por violencia doméstica, ahora ha sido el puertorriqueño el que ha decidido emprender acciones legales contra su sobrino acusándolo de extorsión. El cantante exige una compensación de 30 millones de dólares por los perjuicios que esta noticia, que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, causó a su persona y a su carrera profesional.

Su equipo legal señala que «las acciones temerarias, maliciosas y culposas de Sánchez fueron motivadas por el deseo de exponer al demandante al odio y desprecio de su fanes y de coartar sus oportunidades de negocio y destruir su reputación». En esa línea, argumenta que la denuncia por violencia doméstica provocó que le cancelaran contratos millonarios y proyectos presentes y futuros. Un daño que cuantifican en no menos de diez millones de dólares. A eso, se sumarían los daños a su reputación, valorados en no menos de 20 millones razón por lo que la petición asciende a los 30 millones de dólares. Por su parte, Dennis Yadiel Sánchez, lejos de amedrentarse, ha decidido dar un paso más y responder con una nueva denuncia, en esta ocasión, por agresión sexual. Así lo ha asegurado el portavoz de la Policía de Puerto Rico, Axeil Valencia, que, sin embargo, no ha podido confirmar la identidad del denunciante por los protocolos de protección a las víctimas. Ha sido el medio local 'Primera Hora' el que ha señalado se trata de nuevo del sobrino del intérprete de 'La Mordidita'.

Siete meses

Sánchez alegó en la primera denuncia que había mantenido una relación sentimental con el cantante durante siete meses y que, tras su ruptura, su tío lo había intimidado y se había acercado a su hogar en varias ocasiones. Unas acusaciones que Martin negó en todo momento calificándolas de «completamente falsas». El pasado 21 de julio el Tribunal de Primera Instancia de San Juan archivaba el caso después de que el denunciante pidiera dejar sin efecto la orden de protección que había solicitado contra su tío.

En aquel momento parecía que todo había quedado en nada. Sin embargo, la acción de los abogados del artista presentando una demanda para reivindicar la reparación de los daños causados ha reactivado el caso y provocado la nueva denuncia con unas graves acusaciones. Algo que ya preveía el equipo legal del cantante al señalar que «el demandado Sánchez ha amenazado y extorsionado al demandante que a menos que se le compense económicamente, continuará con su campaña de asesinar su reputación e integridad mediante imputaciones falsas y maliciosas». Así las cosas, la historia ha tomado un nuevo rumbo y parece que finalmente serán las fuerzas de seguridad y los tribunales los que tengan que aclarar la realidad de los hechos.