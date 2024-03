Los Reyes y sus hijas asisten a la procesión de la Soledad en Madrid Don Felipe y Doña Letizia acudieron a la procesión junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, aunque finalmente no pudo realizar su estación de penitencia por la lluvia

F. Morales Madrid Sábado, 30 de marzo 2024, 19:30 | Actualizado 19:52h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

La tarde del Sábado Santo estaba lluviosa y los termómetros no marcaban más de siete grados en el centro de la capital. La hermandad de Nuestra señora de la Soledad y Desamparon aguardaban en sus templos pendientes de las condiciones meteorolóicos, que han sido las protagonistas de una Semana Santa pasada por agua, para ver si podían realizar su estación de penitencia. Pero el centro de Madrid vivía ajeno a la realidad de unos chubascos que durante todo el día han puesto en aviso amarillo a la capital. Una alerta, no obstante, que no ha achantado a los paseantes a disfrutar de Madrid. Y entre ellos, entre tantos otros, estaban los Reyes juntos a sus hijas.

Don Felipe y doña Leticia, con la princesa Leonor y la infanta Sofía han estado paseando por la calle Alcalá y la zona de Canalejas a la espera de la salida del paso del Santísimo Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad. La procesión del Encuentro estaba prevista para las 16:00 horas, aunque se hizo derogar. El cielo mandó un día más en un fin de semana santa que, como en días previos, la climatología condicionó la salida de las procesiones. Era a las 17:00 horas cuando se abrían las puertas de la iglesia Real de Calatrava ante los allí presentes y algún que otro turista despistado. Los aplausos se abrieron paso ante una procesión que no pudo realizar su recorrido establecido, sino que se quedó a las puertas de un templo sobre el que se agolparon cientos de fieles a la espera de poder contemplar las imágenes. Entre ellos los Reyes y sus hijas que, recibidos a gritos del «Viva el Rey», saludaron a los patronos de la cofradía, quienes agradecieron la presencia de la familia real a pesar de las condiciones meteorológicas. Ya el pasado año la familia real protagonizó una imagen similar cuando acudió a la representación de la Pasión, en el municipio madrileño de Chinchón. Una actividad que, como la de este sábado, no figuraba en la agenda oficial de Casa Real y que se une a las apariciones que la reina Sofía protagonizó este jueves y viernes santo en el marco de la Semana Santa. Primero se desplazó hasta Málaga, donde contempló el desembarco de los legionarios que iban a sacar al Cristo de la Buena Muerte por las calles de la ciudad andaluza. Unos actos en los que estuvo acompañada por las autoridades locales así como por su hermana, la princesa Irene de grecia. Un día después acudió junto a su hija, la infanta Cristina a la procesión de los Alabarderos. A los pies del Palacio Real, la reina emérita protagonizó una «levantá».