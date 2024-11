La reina Sofía, doctora honoris causa por la Universidad CEU San Pablo

G. Salgado Jueves, 7 de noviembre 2024, 10:21 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

La reina Sofía ha aceptado la concesión del título de doctora honoris causa por la Universidad CEU San Pablo, a propuesta de su rectora, Rosa Visiedo, en atención a su relevante contribución al fomento de la cultura y promoción de las artes, por su extraordinario compromiso en el ámbito de las actividades sociales y asistenciales, así como por toda una vida de ejemplar dedicación y entrega a España.

La Universidad CEU San Pablo se convierte en la primera universidad privada española que recibe la aceptación de la reina emérita para integrarse en el claustro de su comunidad universitaria, a la que enriquece con sus méritos.

Doña Sofía también ha recibido esta alta distinción académica por parte de la Universidad de Valladolid y, fuera de nuestras fronteras, por algunas de las más prestigiosas del mundo, como las británicas Cambridge y Oxford y las estadounidenses Georgetown y Nueva York, además de la Universidades del Rosario, en Bogotá, la portuguesa Évora y la japonesa Seisen, en Tokio.

Selecto grupo de intelectuales

La Universidad CEU San Pablo ha otorgado esta distinción a un selecto grupo de intelectuales nacionales entre los que se encuentran el arzobispo emérito y cardenal Antonio María Rouco Varela; el historiador y catedrático Vicente Palacio Atard; el filólogo Francisco Rodríguez Adrados; el jurista, historiador y político José Antonio Escudero; el primer juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y una de las mayores autoridades en derecho administrativo, Eduardo García de Enterría; el diplomático Raimundo Bassols; el arquitecto Alberto Campo Baeza; el jurista y catedrático de Derecho Romano de la Universidad Autónoma de Madrid Antonio Fernández de Buján; el periodista José Luis Gutiérrez; el pintor Augusto Ferrer-Dalmau; el jurista, político y ex ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja Aguirre; el economista y empresario José María Álvarez-Pallete; y José María Ordovás, uno de los mayores especialistas a nivel mundial en nutrigenética y nutrigenómica.

Entre los internacionales distinguidos con este reconomiento están el ex canciller alemán Helmut Kohl; el actor británico John Martin Scott; el economista estadounidense Gordon Tullock; el ex primer ministro y ministro de Economía italiano Mario Monti; la directora ejecutiva de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, Margaret Foti; el constitucionalista estadounidense Joseph H. H. Weiler; el ex primer ministro de Bélgica Herman Van Rompuy; el profesor de Pediatría y Microbiología e Inmunología estadounidense Joseph A. Bellanti; el inmunólogo sueco Stig Gunnar Olof Johansson; y Rémi Brague, profesor emérito de Filosofía Medieval en la Sorbona de París y de Historia del Cristianismo Europeo en la Ludwig-Maximilians-Universität München.

