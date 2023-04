El emotivo homenaje de la Reina a 'Informe semanal' se hace viral

I. C. R.

La Reina demostró este sábado que por sus venas todavía corre sangre de periodista. Doña Letizia quiso sumarse a la celebración del cincuenta aniversario de 'Informe semanal' y lo hizo abriendo el programa con una emotiva felicitación en la que recordó su paso por un espacio al que calificó como un «referente informativo de la historia reciente» y del que destacó su «mirada sosegada», el «enfoque cuidado» y la «información contrastada» de sus reportajes, así como «la honestidad y credibilidad» de sus informaciones.

«Me asomo un momento a sus casas para hacerles una confesión: siento un gran pudor profesional e intelectual por el hecho de dirigirme a ustedes en este día en el que la televisión pública rinde homenaje a 'Informe semanal' y a quienes han escrito su historia. Yo solo fui una sustituta de verano hace más de 20 años y solo puedo agradecer sumándome a la felicitación de todos los profesionales que durante 50 años nos han ayudado a comprender el mundo», comenzó, en un discurso de su puño y letra, grabado el pasado 24 de marzo en su despacho de Zarzuela.

«Sus reportajes ayudaron a forjar los valores democráticos y a trasladarlos a la opinión pública», afirmó, destacando también que el espacio «no ha faltado un solo día a su cita con la sociedad española». «A todos esos hombres y mujeres profesionales, mi agradecimiento y el de una sociedad que se ha hecho adulta bajo los focos de 'Informe semanal'», añadió.

A primera hora de la tarde de ayer, el vídeo ya había superado el millón de reproducciones en Twitter y en TikTok y las 300.000 en Instagram. Los halagos al mensaje y a su forma de comunicar no se hicieron esperar. Algunos tuiteros destacaban su «perfecta dicción», otros su «brutal poder de conexión». «Se come la cámara», decía en Twitter Almudena Ariza, que recalcaba, además, que doña Letizia era «una brillante reportera». Sin embargo, aunque quería ser reportera del programa, no lo consiguió. Pese a todo, «'Informe semanal' formó y forma parte de mi vida», concluía.

De entre todos los reportajes, Letizia destacó uno que jamás olvidará. Ella era una niña de trece años cuando «a la hora de la cena en la pantalla apareció otra niña» de su edad. Se llamaba Omayra y estaba a punto de morir atrapada en el lodo, con el agua al cuello, tras la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia. La agonía de aquella menor dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo de la tragedia. Según la Reina, le sigue «estremeciendo» y en parte, gracias a ella, pudo «descubrir el valor del periodismo serio y riguroso».