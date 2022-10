Surrealista petición de mano: de Darth Vader en una marcha fúnebre

La escena podría haber sido sacada de una película de los Monty Python, pero ocurrió en Murcia. El vídeo de una surrealista pedida de mano se ha viralizado a través de las redes sociales después de que un usuario captara el momento en la localidad de Fortuna.

En él se puede ver al novio, que aguarda dentro de un ataúd, llevado a hombros por un cortejo de amigos en procesión hasta la terraza donde se encontraba la chica. De fondo suena la marcha de Semana Santa, interpretada por una banda de música y todos vestido de color negro.

Llegados al sitio indicado, reposan el ataúd en el suelo y aparece Darth Vader, con capa y casco incluidos al ritmo de la Marcha Imperial de 'Star Wars'. El joven porta un pizarra con el mensaje «Espero que me diga que no».

Es entonces cuando descubre su verdadera identidad, se pone de rodillas y hace la gran pregunta. La melodía vuelve a cambiar y ahora el novio tararea 'Can't Help Falling In Love' mientras sostiene el anillo. La novia, respondió «sí».