Las redes se incendian: «Lo de Brad Pitt en los Globos de Oro es escandaloso»

Twitter lo ha vuelto a hacer. Los usuarios más ingeniosos de la red han llevado a Brad Pitt hasta lo más alto de las tendencias por su participación en los Globos de Oro.

El actor de 'Seven', 'Siete años en el Tíbet' o 'Once upon a time in Hollywood' no ha precisado para ello tener un mal gesto con el presentador o protagonizar algún momento polémico; le ha bastado con su mera presencia.

Y es que muchos han alucinado con el físico de Pitt, quien, con 59 primaveras a sus espaldas, se conserva como el buen vino. Esto ha propiciado una serie de memes a cuál más divertido. A continuación, algunos de ellos:

Brad Pitt con 60 estando mejor que yo en exámenes finales pic.twitter.com/JVhKclyyAp bakair (@bakairr) January 11, 2023

El curioso caso de Brad Pitt https://t.co/63wD3E09P1 Pedro J. García (@fuertecito) January 11, 2023

59 años tiene.



Lo de Brad Pitt en los Globos de Oro es escandaloso. pic.twitter.com/Zo3cu1hkB0 Jordi de Niro (@jordi_niro) January 11, 2023

Brad Pitt con 60 años/ Yo siempre. pic.twitter.com/W86fK0TzMC ˗ˏˋLady⚡Stardustˊˎ˗ (@_fabicastillo) January 11, 2023

Brad Pitt a los 60 años / Yo llegando a los 30’s pic.twitter.com/PtQKpuSo7B Barrios (@nabama14) January 11, 2023