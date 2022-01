El monólogo antivacunas de Paz Padilla: «Las vacunas no sirven para nada» La presentadora de Telecinco ha desatado una buena polémica en un directo en Instagram con Ane Igartiburu y María del Monte donde reveló que ha vuelto a enfermar de covid tras pasarlo en marzo

Paz Padilla lleva una racha en lo que está de todo menos afortunada en sus declaraciones. Después de defender a capa y espada la biodescodificación, una pseudociencia que relaciona las enfermedades y el bienestar con los sentimientos, ha puesto en duda las vacunas contra el coronavirus. Ha ocurrido durante una conversación en directo en Instagram con María del Monte y Ane Igartiburu.

En el transcurso de la charla, l a presentadora de Telecinco reveló que ha vuelto a dar positivo en coronavirus. Es la segunda vez que lo pasa, la primera fue en marzo. Al decir esto, Del Monte le mostró su sorpresa ya que no solo había enfermado una vez del covid sino que tenía la pauta de vacunación completa.

«Es que da igual, las vacunas no sirven para nada», le respondió la que iba a ser la conductora de las campanadas en Telecinco -de momento no se ha anunciado su sustitución-. Pero lo peor fue la explicación que intentó dar para bochorno de sus compañeras de directo. «La vacuna es una proteína que te meten la 'Spider', que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de 'Luján', y el bicho ha mutado y ahora tenemos la 'oritrón'». La cita que están leyendo es textual: Paz Padilla no solo se inventa la explicación, sino que confunde los nombres de la ciudad de Wuhan, del preparado de Pfizer y la de la nueva variante, ómicron«.

Del Monte, en ese momento, no sabía a donde mirar, mientras que Ane Igartiburu asistía blanca al resto del monólogo, sin gracia, de la también auxiliar de enfermería. «El bicho ahora es como que ya no entra por la puerta y entra por la ventana. Claro te meten la 'Spider', que es la de la puerta y ya no sirve contra la ventana. Con lo cual, por muchas vacunas que te pongas, dos o tres, el virus ya entra por otro lado, con lo cual, te infecta», proseguía Padilla.

En un momento, la vasca trató de encauzar la conversación, pero no hubo manera, su colega de Telecinco continuo erre que erre: «Lo bueno que dicen es que en África se ha contagiado tanta gente y está tanta gente inmunizada que hay muy poca ya con covid. Así que se piensa que este es el final del covid». Y para rematar su patinazo monumental, Padilla aún afirmó que «el pasaporte Covid no sirve» basándose en el mismo razonamiento de las vacunas.

Inmediatamente, las redes empezaron a criticar sus palabras. Algunos usuarios, indignados, hasta la compararon con Miguel Bosé.

