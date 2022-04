Ana Mena se queda en bragas en pleno concierto

La cantante nacida en Estepona sufrió un problema de vestuario en directo mientras cantaba con el catalán Nil Moliner la canción «Me quedo». La falda de cuadros que lucía, se le cae y la deja en bragas. Las imágenes no han tardado en hacerse virales.

Ana Mena poco después subía unos stories en su cuenta de Instagram donde explicaba lo sucedido: «Tenía que compartir con vosotros este momento. Porque ha sido una de las cosas más locas y más divertidas que me han pasado en un escenario».

«Estaba cantando en el Primavera Pop en Rubí con Nil Moliner.Me ha pasado dos veces: una con Nil Moliner y la otra cantando 'Música Ligera'. Se me ha caído la falda y me he quedado en bragas en el escenario. He mirado para abajo y he pensado: »¿Qué hago?«, comentaba Ana.

«Ha sido un momento divertido. El público ha reaccionado con cariño. Muy divertido. Y he pensado pues ya que estamos, acabamos así. Ya si eso otro día me pongo un imperdible», dijo la cantante.