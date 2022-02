Una madre conoce a su bebé tras estar un mes en la UCI por covid

Begoña García, una joven de 28 años, ha conocido a su bebé tras haber estado un mes ingresada por covid en la UCI del Hospital de la Línea de la Concepción en Cádiz. El pasado diciembre, cuando estaba embarazada de 7 meses y 3 semanas, se contagió y tras pasar dos días muy afectada, ingresó la madrugada del 6 al 7 de diciembre. Dos días después, la ginecóloga le informó de que debía provocarle el parto por cesárea porque ella y su bebé se encontraban en peligro. Todo fue bien. El bebé, un varón, pesó 2,458 kilos y midió 55 centímetros. Era negativo en covid, estaba sano y apenas estuvo unas horas en la incubadora.

Sin embargo, Begoña no pudo verlo. Empeoró horas después e ingresó en la UCI, donde ha estado varias semanas sedada e intubada. «Le dijeron a mi familia que no contaran conmigo, que vinieran a recoger mis cosas porque no salía. Se me pararon los pulmones y los riñones». Pero resistió. El 31 de diciembre dio negativo y abandonó la UCI Covid con los enfermos más graves a la convencional. Seguía sedada. De aquella dura estancia sólo recuerda algunos momentos de lucidez en los que preguntaba por su bebé.

Begoña no se vacunó. Según cuenta a ABC, lo hizo para proteger a su bebé: « La matrona me dijo que aún no había estudios suficientes y yo quería proteger a mi hijo. De no haber estado embarazada me habría vacunado sin duda alguna, pero lo hice por él».

Comenzó a sentirse mal en noviembre. Tenía síntomas pero todos los test que le hacían daban negativo. Así estuvo durante dos semanas. «En la última prueba me dijeron que era positivo y me fui a casa a confinarme. Estaba ya en el séptimo mes y tres semanas de embarazo. No me había dado por leer el informe de Urgencias pero lo hice al día siguiente y cuál fue mi sorpresa cuando vi que ponía que era negativo. Yo seguía mal y decidí ir por lo privado. El test que me hicieron dio positivo y con una carga viral de 500 puntos. Me dijeron que era una barbaridad. Estuve dos días más confinada pero ya no podía respirar y me ingresaron en la planta Covid del hospital en la madrugada del 6 al 7 de diciembre», cuenta con una tos persistente que le ha dejado el coronavirus.

Afortunadamente, Begoña salió adelante y pudo conocer a su hijo, al que ha llamado José Manuel. Fue el 7 de enero. El vídeo del primer encuentro, que se ha hecho viral, es tremendamente emotivo. Sometida a una traqueotomía no podía hablar y sus brazos temblaban. «Me daba miedo cogerlo porque creía que se me iba a caer. Me temblaba todo el cuerpo».

Se encuentra ya en su casa junto a su bebé, aunque todavía tiene algunas secuelas de la enfermedad, como cierta dificulta para respirar o contar con movilidad reducida en una de sus piernas.