Cristofer Benítez: «Seguiré luchando por la visibilidad de la gimnasia masculina»

El deportista tinerfeño Cristofer Benítez ha roto su silencio tras la polémica sexista desatada tras los comentarios sexistas, machistas y homófobos de la olímpica rusa Tatiana Navka, tras ver un vídeo con una de las rutinas de Benítez en gimansia rítmica masculina. El joven se sincera en una entrevista con al revita Shangay en la que habla de sus comienzos en la gimnasia rítmica masculina y de la polémcia generada.

«Yo no lo vi directamente, un compañero me mandó la publicación, entré en su perfil y lo compartí en mis redes. Al día siguiente, la noticia se había hecho viral. Incluso me llamó el Consejo Superior de Deportes para animarme e hicieron un post en su página dándome apoyo. En cuanto a sus comentarios, no me han afectado psicológicamente, es uno más de los muchos ataques homófobos a los que me he enfrentado. Si algo no me aporta, simplemente lo expulso. Lo que sí me ha emocionado es el apoyo recibido por las redes de gente anónima, de políticos como Carla Antonelli o Íñigo Errejón y de compañeros deportistas. Ha sido una locura«, explica en la publicación.

Benítez explica que «Hay entrenadoras, gimnastas e incluso miembros de federaciones que piensan que solo debería ser para chicas, pero simplemente no lo hacen público. Yo me siento orgulloso de la federación canaria, que ha aportado visibilidad e igualdad desde el primer momento«·, afirma.

El joven se queda con lo positivo de todo lo generado. « Se ha dado visibilidad al gran deporte que es la gimnasia rítmica y a la categoría masculina, y me ha enriquecido mucho que se haya valorado. También agradezco la gran respuesta en contra del odio y la homofobia que me ha llegado de parte de medios y de la población«, subraya.