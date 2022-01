Aurah Ruiz vuelve a incendiar las redes con su resumen del año

Tras su enésima reconciliación con Jesé y tras pasar unas lujosas vacaciones de navidad en Dubai, Aurah Ruiz ha querido despedir el año 2021 en redes sociales con un vídeo que ha vuelto a ser viral rápidamente.

La grancanaria, que es muy activa en redes, tiene una legión de seguidores que reaccionan a cada publicación que realiza la influencer, y buena muestra de ello es la gran repercusión y visualizaciones que ha tenido su vídeo resumen del año. «Adiós 2021. Gracias por todo lo que me diste y lo que me quitaste, enseñaste y me hizo mas fuerte. GRACIAS», escribió Aurah junto al vídeo.