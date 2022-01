Aurah Ruiz reaparece y confiesa que ha pasado la covid con síntomas fuertes: «No me quería vacunar»

Aurah Ruiz tenía muy preocupados a sus seguidores. La 'influencer', que es muy activa en las redes sociales, llevaba varios días ausente. Por ello, en su capítulo de 'Mtmad' de este jueves 27 de enero, la joven ha querido explicar los motivos. El principal es que se contagió de covid con síntomas fuertes. «Después de años esquivándolo, estuve contagiada de covid. Lo he pasado bastante mal. S é que muchas personas lo pasan diferente y que esta nueva cepa no es tan grave, pero yo sí lo pasé grave. Estuve 15 días sin ver a nadie, ni a mi hijo, ni a mi pareja, ni a mis amigos...», cuenta.

« Algunos se acordarán de que yo no me quería vacunar, pero al final me convencieron y me puse la primera vacuna, lo que me dio tiempo, porque antes de la segunda ya me había infectado, así que como mi cuerpo no tenía anticuerpos ni esa inmunidad, pues me puse bastante malita», explica Aurah

Pero, además, la televisiva ha querido compartir con sus seguidores otro duro cambio en su vida que se producirá en breves y que también ha contribuido a esta desaparición: « Quiero comunicarles que hoy el centro de Aurah Ruiz Beauty Center cerrará sus puertas a partir del 1 de febrero. Fue una decisión muy dura para mí«, explicó. »Si alguna vez me embarcara en otro negocio sería algo que a mí me gustara y que yo me sintiera realizada con ello«, se ha sincerado.