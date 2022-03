Alertan de un correo que puede robar tus datos personales

La Guardia Civil a través de su cuenta de Twitter ha alertado de una nueva estafa de la técnica conocida como phising y que no es otra cosa que hacerse pasar por una empresa conocida para robar los datos de una persona.

La Benemérita ha informado que se ha detectado un correo electrónico fraudulento. Esta vez, los estafadores enviarían un mensaje haciéndose pasar por la empresa de paquetería SEUR y solicitando al usuario realizar un pago de 2,99 euros en concepto de gastos de envío.

«Tu paquete no se ha podido entregar porque no se han pagado los gastos de envío», se puede leer en el texto enviado. Además, hay un número localizador de envíos y se dan cuatro días para realizar el pago, si no se amenaza con que SEUR podrá reclamar una compensación.

La Guardia Civil ha informado que quien haya introducido sus datos personales y los de su tarjeta bancaria han sido posiblemente estafados por la esa página fraudulenta. Para tratar de solucionarlo, la Benemérita ha recomendado contactar lo antes posible con la entidad bancaria para informar de lo sucedido.

En sus redes sociales, también se ha incidido en la importancia de no fiarse de mensajes de desconocidos y se ha aconsejado eliminarlos y, sobre todo, no contestar.

🔊#ALERTA❗Detectada campaña de emails fraudulentos (#phishing) que suplantan a SEUR. Redirigen a una página que simula ser la web legítima de la empresa, la cual solicita realizar un pago de 2,99€ en concepto de gastos de envío del paquete. #NoPiqueshttps://t.co/o12x7BmvO7pic.twitter.com/lvoDL0L3ke Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 7, 2022

Cómo reconocer el phishing

Los estafadores suelen actualizar sus tácticas, pero hay algunos indicios que lo ayudarán a reconocer un email o mensaje de texto tipo phishing.

Puede que los emails y mensajes de texto phishing parezcan enviados por una compañía que usted conoce o en la cual confía. Pueden tener el mismo aspecto que los mensajes enviados por un banco, una compañía de tarjeta de crédito, un sitio de redes sociales, un sitio web o aplicación de pagos en línea o una tienda en línea.

Cómo protegerse de los ataques de phishing

Los filtros de spam de su cuenta de email pueden impedir que muchos emails de tipo phishing lleguen a su bandeja de entrada. Pero los estafadores siempre están tratando de evadir los filtros de spam, así que es una buena idea agregar algunas protecciones adicionales.