¿Cómo ha quedado España en Eurovisión en los últimos 10 años?

Chanel ya está en Turín y la ilusión de los eurofanes españoles se ha desbordado todavía más, si cabe. Pues todo apunta a que este año, España finalizará el festival de Eurovisión en los primeros puestos de la tabla (quién sabe si coronándola), rompiendo una mala racha que viene de largo.

Lo cierto es que el pasado 30 de abril comenzaron los ensayos de los participantes sobre el escenario de Turín. Este miércoles 4 de mayo, a su vez, arrancaron los ensayos en presencia de los medios de comunicación, que se prolongarán hasta el sábado 7.

A posteriori, del 9 al 14 de mayo (este último, día de la gran final), tendrán lugar los ensayos generales.

Se trata de una oportunidad más para que la artista de origen cubano afiance las apuestas que la llevan, con su tema 'SloMo', a las posiciones más altas del ranking. ¿Se romperá este año, por fin, la mala racha de España en Eurovisión?

España en la última década en Eurovisión

España no ha tenido mucha suerte en el festival de Eurovisión en la última década. Tanto es así que solo dos representantes españolas consiguieron hacerce con uno de los 10 primeros puestos en ese tiempo. El resto quedó de los primeros, pero por la cola.

1. Año 2011

Ese año, la encargada de representar a España en Eurovisión fue Lucía Pérez, con el tema 'Que me quiten lo bailao'. El festival se celebró en la ciudad alemana de Düsseldorf y la artista gallega recibió un total de 50 puntos que la llevaron hasta la posición número 23.

2. Año 2012

En esta ocasión, se subió a las tablas de la fiesta europea de la música en Bakú, Azerbaiyán, Pastora Soler con su ya inmortal 'Quédate conmigo'. Consiguió 97 puntos, con los que se alzó con el puesto número 10, convirtiéndose así en una de las representantes españolas mejor valoradas de la década.

Vídeo. Pastora Soler en Eurovisión. / Eurovision song contest/ Youtube

3. Año 2013

El Sueño de Morfeo, con la canaria Raquel del Rosario como vocalista, representó a España en Eurovisión en 2013, que se celebró en Malmö, Suecia. La actuación del grupo no estuvo acertada, hubo algún que otro problema de afinación, cosechando tan solo ocho puntos y haciéndose con el último puesto.

4. Año 2014

La murciana Ruth Lorenzo aterrizó en el escenario de Copenhague en 2014 para defender a España en Eurovisión con el tema 'Dancing in the rain', en una actuación que quedó grabada en la retina de muchos, en la que la artista salió con el cabello mojado.

Alcanzó los 74 puntos, quedando en la posición número 10, al igual que Soler. Lorenzo es la otra artista mejor parada en los últimos 10 años en Eurovisión.

Vídeo. Ruth Lorenzo en Eurovisión. </p><p> / Eurovision song contest/ Youtube

5. Año 2015

Eurovisión se trasladó hasta Viena en el año 2015, donde Edurne, con 'Amanecer', representó a España. Se trataba de una apuesta en firme, con un pase a dos entre la cantante y un bailarín, que sin embargo no convenció. Edurne se llevó 15 puntos y quedó en el puesto 21.

6. Año 2016

Barey se encargó de defender la bandera española en el festival de 2016, celebrado en Estocolmo, con la canción 'Say Yay!'. La cantante recibió 77 puntos que la llevaron hasta la 22ª posición.

7. Año 2017

El joven Manel Navarro quiso llevar a España a lo más alto en la edición de 2017, con el tema 'Do it for your Lover'. La actuación en la final, festejada en Kiev, Ucrania, se convirtió en viral de inmediato debido a un gallo que se le escapó al cantante.

Definitivamente su apuesta sobre el escenario no convenció y se llevó 5 puntos, ocupando la última posición del ranking: la 26. Con todo, Navarro siempre ha demostrado llevar con humor el desafortunado incidente.

Vídeo. Manel Navarro en Eurovisión. </p><p> / Eurovision song contest/ Youtube

8. Año 2018

El pasado siempre vuelve. En esta ocasión, un poco también, pues dos triunfitos volvían a representar a España en Eurovisión, después de que lo hicieran Rosa, Beth y el canario Ramón del Castillo.

Se trataba del dúo conformado por los jovencísimos Amaia y Alfred, quienes interpretaron el tema 'Tu canción' en Lisboa. La ilusión volvía con más fuerza que nunca a los seguidores del festival, pues eran muchos los que se habían encariñado de la pareja y creían en su magia para quedar en buen lugar.

No obstante, pese a cosechar 61 puntos, Amaia y Alfred solo pudieron escalar hasta el puesto número 23.

Vídeo. Amaia y Alfred en Eurovisión. </p><p> / Eurovision song contest/ Youtube

9. Año 2019

Otro triunfito defendió la bandera española en Eurovisión en el año 2019, celebrado en Tel Aviv. Miki Núñez interpretó la festiva 'La venda', con la que consiguió poner el público en pie. Cosechó 54 puntos y acabó ocupando el puesto número 22.

10. Año 2021

El año pasado, el portento vocal de Blas Cantó representó a España en el festival, después de que este se tuviera que cancelar en 2020 por la pandemia de covid. Lo hizo con el tema 'Voy a quedarme', en una sobria actuación que le valió tan solo seis puntos y el puesto número 24.