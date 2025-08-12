Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los príncipes Guillermo y Kate. R. C.

Los príncipes Guillermo y Kate, los más valorados de la familia real británica

Harry y Meghan, a la cola de la valoración, han renovado su acuerdo con Netflix

Joaquina Dueñas

Martes, 12 de agosto 2025, 11:01

Un año más se ha realizado la encuesta de popularidad de los diferentes miembros de la familia real británica y, si en los últimos años había sido Kate quien había ocupado la primera posición, en esta ocasión ha sido su marido, el príncipe Guillermo, quien ha subido a lo más alto. Con un 75 % de aceptación, el heredero es el miembro de la familia mejor valorado, seguido inmediatamente después por su esposa, la duquesa de Cambridge. Con un 69 %, el pódium lo completa la princesa Ana, que año tras año es reconocida también por su entrega como la más trabajadora.

El resto de los miembros oscilan entre el 40 y el 50 % de valoración positiva, incluida la reina Camilla, que provoca división de opiniones, con el 45 % a favor y el 43 % en contra. Eso sí, quien más rechazo produce, con el 89 % de opiniones negativas, es el príncipe Andrés. Tampoco gozan de gran popularidad los duques de Sussex, cuyas valoraciones «totalmente negativa» ascienden al 68 % para ella y al 61 % para él. La falta de aceptación en Reino Unido de la pareja no ha impedido que Harry y Meghan hayan renovado su acuerdo de colaboración con Netflix.

«Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para incluir la marca As Ever. Mi marido y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, que trabajan codo con codo con nosotros y con el equipo de Producciones Archewell para crear contenido comprometido de todos los géneros, que resuena de forma global y celebra nuestra visión compartida», ha publicado la actriz en sus redes sociales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado muerto el vigilante del CEIP Poeta Francisco Tarajano, en Telde
  2. 2 Detienen a 10 personas en una operación antidroga en Gran Canaria
  3. 3 El juez autoriza la entrada en el búnker ocupado del Confital para recuperarlo para uso público
  4. 4 Muere el árbitro canario Pedro Hernández, olímpico en Los Ángeles 1984
  5. 5 Detenido por hurtar en una tienda de Triana a pesar de tener prohibido acudir a la zona
  6. 6 Detenidas tres personas e investigada otra por el crítico estado de un perro en Ingenio
  7. 7 La ola de calor pierde fuerza en Canarias pero continúa
  8. 8 Ramírez anuncia tres fichajes más y garantiza la continuidad de Mika Mármol
  9. 9 Detenida una mujer por supuestamente provocar un incendio y acabar con la vida de un hombre en Telde
  10. 10 Muere José Mateo Díaz, jurista de reconocido prestigio y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Los príncipes Guillermo y Kate, los más valorados de la familia real británica

Los príncipes Guillermo y Kate, los más valorados de la familia real británica