El príncipe Harry asegura que mató a 25 talibanes en Afganistán

Pelea con su hermano

Otro de esos capítulos que son auténtica pólvora aborda la relación de Enrique con Guillermo. Según el testimonio del primero, llegaron a las manos en 2019. Fue en el palacio de Kensington, cuando el mayor calificó a Meghan Markel como «difícil», «grosera» y áspera«.

«Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera», ha contado Harry.