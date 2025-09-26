Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: Vox se rompe con reproches de transfuguismo a la nueva concejala no adscrita
EFE

La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez

Pasarán por Pamplona, Viana, Yesa, Olite y Tudela

C. P. S.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 09:34

Los Reyes de España, Felipe y Letizia, visitan Navarra junto a Leonor, princesa de Viana, de Asturias y de Girona, este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, en la que será la primera visita a la Comunidad foral de la heredera a la Corona de España.

Tal y como estaba previsto, este viernes por la mañana, en primer lugar, han acudido a Pamplona para mantener un encuentro institucional en el Palacio de Navarra, donde han sido recibidos por la presidenta de Navarra, María Chivite. Allí, han saludado a los integrantes del Ejecutivo foral y representantes de las instituciones navarras.

Después, se trasladarán a Viana, ciudad que da nombre al Principado de Viana, creado por Carlos III el Noble para su nieto Carlos, como heredero al trono del antiguo Reino. Allí recorrerá el ayuntamiento y otras localizaciones relacionadas con el Principado.

La jornada del viernes finalizará con la visita al Monasterio San Salvador de Leyre, en donde tendrá lugar una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra.

El sábado la familia real se trasladará a Olite para conocer el Palacio Real y tras ello se desplazarán a Tudela. En la capital ribera visitarán el Ayuntamiento de la localidad antes de mantener un encuentro con jóvenes en el Palacio del Marqués de San Adrián.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet anuncia un cambio de tendencia en Canarias para el fin de semana y señala estas zonas de las islas
  2. 2 Un niño de 7 años, grave, y su abuela, herida moderada tras la caída de un poste eléctrico en Firgas
  3. 3 Agüimes se planta: «Que alguien pare a esa señora, ya no podemos más»
  4. 4 Muere la exdiputada y escritora Dulce Xerach Pérez
  5. 5 El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no»
  6. 6 El grupo Martinón y los trabajadores recurren la adjudicación de los activos de Santana Cazorla en la subasta
  7. 7 Tu paquete, más rápido: la filial logística de la china Alibaba llega ya a todos los rincones de Canarias
  8. 8 La Policía Canaria interviene a un conductor por infracción múltiple en el transporte de residuos
  9. 9 Intervenidos en el Puerto de Las Palmas 130 kg de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Brasil
  10. 10 Canarias se prepara para un fin de semana estable y la Aemet ya advierte de lo que está por llegar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez

La princesa Leonor, acompañada por los Reyes, visita Navarra por primera vez