Paloma Cuevas niega haber llamado «cría» a la novia de su ex Un mensaje atribuido a la anterior pareja de Enrique Ponce tildaba de ese modo a Ana Soria, al tiempo que confirmaba su relación con Luis Miguel

Un mensaje presuntamente escrito por Paloma Cuevas en la cuenta de Genoveva Casanova desataba la polémica este viernes. Se trataba de un inocente post de la mexicana en el que promocionaba una entrevista realizada en la Casa de México en España. Entre los comentarios, un usuario hacía referencia a Paloma Cuevas y se preguntaba cómo la diseñadora podría explicar a sus hijas su posible relación con Luis Miguel. Seguidamente, parecía que era la propia Paloma quien contestaba desde su perfil social: «Si su marido lleva años con una cría (en referencia a Ana Soria). Luis Miguel le ha dado el anillo a Paloma. Te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que era el amor platónico, que siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento, Mercedes (apelando a la exnovia del cantante), ese anillo no era para ti».

Unas sorprendentes palabras por todo lo que revelaban, pero también porque hablaba en tercera persona sobre sí misma y por el tono, que no parecía corresponder a Paloma. La primera hipótesis fue que la diseñadora hubiera querido utilizar un perfil falso para desahogarse en las redes sociales y poner los puntos sobre las íes. En este caso, un error la habría llevado a publicarlo finalmente en su perfil oficial y habría dado al traste con su plan, ofreciendo una imagen completamente distinta de la tan discreta y prudente a la que nos tiene acostumbrados. De hecho, una de las primeras en reaccionar era Mercedes Villador, expareja de Luis Miguel, que compartía un pantallazo del texto presuntamente escrito por Paloma señalando que a la diseñadora «se le había caído la careta». Horas después decidía quitarlo y guardaba absoluto silencio al respecto.

A lo largo de la mañana llegaba también el desmentido. La revista 'Semana' se ponía en contacto con el equipo de comunicación de la empresaria y aclaraba que se trataba de «un caso de suplantación de identidad». «No se ha hackeado la cuenta, su cuenta es segura. Lo que ha pasado es que en un comentario que ella no ha hecho aparece su nombre y su foto». Además, transmitían a la revista que Paloma se había puesto en contacto con sus abogados para que valoraran las posibles acciones legales que pudieran llevarse a cabo. Un desmentido que justificaban indicando que «ese lenguaje no es suyo». «Ella no ha entrado en esa conversación ni ha comentado nada», añadían.

Terminaban así las especulaciones sobre un posible error de la exmujer del torero. Si bien será difícil eliminar completamente la sombra de la duda como ha sucedido con otros rostros famosos que han utilizado el mismo argumento después de que en sus perfiles sociales se publicaran mensajes incendiarios.