Penélope Cruz y Javier Bardem cargan en forma de burofax contra el arquitecto de los famosos

Si en algo se han caracterizado Penélope Cruz y Javier Bardem durante su largo periplo como matrimonio es por una discreción supina. Rehuyen de salir en las portadas y son extremadamente cuidadosos con su vida privada y familiar. Por ello, no es de extrañar que la pareja de actores haya cargado duramente contra Joaquín Torres, arquitecto y flamante contertulio de 'Espejo Público', quien ha desvelado en el programa ciertos detalles sobre la casa que él mismo diseñó para la pareja en Madrid.

Los actores, muy enfadados, no lo han dudado y han mandado un burofax al arquitecto de los famosos, conocido en el mundillo por haber diseñado un gran número de viviendas para 'celebrities', advirtiéndole para que deje de hablar de ellos en televisión.

«He recibido esta semana un burofax de Penélope Cruz y Javier Bardem. ¿Yo qué he dicho que sea ofensivo? Tengo un contrato de confidencialidad con mis clientes, que aunque no lo tuviera no hablaría de la casa de mis clientes. Me dice que me abstenga de hablar de ellos. No cuento nada porque soy muy discreto», ha asegurado el arquitecto en el programa de las mañanas, aunque también ha confirmado que va a seguir diciendo lo que él desee, siempre respetando a los que le han contratado.

Y es que en una de sus últimas intervenciones en el mencionado programa, Joaquín Torres no se cortó en absoluto al desvelar detalles íntimos sobre el proceso de diseño y obra de la vivienda de la pareja de actores en Madrid. «Habían escogido una madera de 30cm de Porcelanosa. El tono era blanco, mate, roto. Cuando estaba todo puesto, no les pareció bien y yo les dije que era el tono que se había elegido. Se tuvo que cambiar toda la madera de la casa para poner otra. Yo soy el de Porcelanosa y les digo que 'nanai, que esto es lo que hay», confesó el arquitecto.

Una obra «terrible»

Además, desveló que las visitas durante las obras de la casa fueron «terribles», pues, según Torres, «había que vaciar la casa para que nadie pudiera verles». Un proceso tan traumático por el que no terminó de diseñarles la casa.

«Fue una pareja muy complicada, no porque fueran exigentes, que lo son todos los clientes, sino porque me responsabilizaban a mí de lo que salía en la prensa de ellos, de chivarme. Es imposible trabajar con alguien en quien no confías. Están tan obsesionados con su privacidad que es muy difícil trabajar con ellos», remató el arquitecto, que tendrá que medir desde ahora sus palabras hacia el matrimonio de actores para no recibir otro susto.