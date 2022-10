Paula Echevarría: «Creo que mi vida empieza ahora»

En esto nadie está libre. La semana que viene me toca 'eco' y mamografía», comenta Paula Echevarría, muy concienciada con la prevención del cáncer de mama. La actriz e influencer amadrinó el jueves en Madrid un proyecto solidario de Samsung en colaboración con la Federación Española del Cáncer de Mama, destinado a recaudar fondos para la investigación de dicha enfermedad a través de una edición especial de sus 'smartphones' más icónicos. «Cada vez tenemos más cerca casos de amigas, familiares... A mí en concreto hay uno que me ha sensibilizado especialmente», declaró Paula sin precisar más detalles.

Ligada desde hace seis años a la famosa firma coreana de tecnología, Echevarría admite necesitar el móvil para todo. Sin embargo, también ha aprendido a desconectar. «Hay días que necesito resetear un poco la cabeza, en ocasiones un poco especiales intento guardarlo en el bolso y decir: 'Hoy no sales, hoy no juegas'». La actriz también es partidaria de imponer restricciones a sus hijos. «Daniella a sus 14 años tiene móvil, pero por supuesto con limitaciones». El pequeño Miguel, por su parte, «es de una generación que ya viene con un chip en la cabeza -bromea su madre-, le gusta ver vídeos y fotos de él y de su primo. Y ya sabe cómo pasarlas».

Paula cumplió el pasado agosto 45 años y podría decirse que está 'on fire'. Su colección de ropa de fiesta ya está en las perchas de una conocida cadena de grandes almacenes y acaba de debutar como jurado de la octava temporada del concurso 'Got Talent España'. Esta semana sus lágrimas ante las cámaras se han hecho virales y han sorprendido a más de uno... «Será que no me conocen -tercia la actriz-. Soy alegre y positiva, pero también de lágrima fácil porque me considero muy empática y es fácil tocarme la fibra. Pero es que además, a través de Poti, ya conocía el caso Sara y tenerla delante me emocionó», explica en relación a la joven concursante que perdió manos y pies por culpa de una meningitis y que hoy es deportista de élite.

«A quien has querido una vez le puedes llegar a querer para siempre», afirma la ex de Bustamante

Felizmente unida al exfutbolista Miguel Torres, Paula Echevarría entró a los 40 en su década favorita. «Es que estos últimos cinco años de mi vida han sido la pera. Vale, en el DNI pone que tengo 45. Pero yo me siento en la flor de la vida, con ganas de explorar, de hacer cosas nuevas… Empecé a criar un hijo de cero a los 43. Creo que la vida empieza ahora», proclama.

Tampoco parece añorar demasiado su trabajo como actriz. «He decidido que voy a hacer lo que me pida el cuerpo. También porque me lo puedo permitir. Tengo muchas cosas que son mi sustento diario, así que el interpretar para mí ahora mismo no es una necesidad para vivir. He pasado un año en el que no habría sido feliz haciéndolo porque hubiera estado fuera de mi casa. Y mi lema de vida ahora mismo es: Haz lo que te haga feliz», asegura.

3,5 millones de seguidores

Considerada la 'influencer perfecta', su cuenta de Instagram acumula más de 3,5 millones de seguidores. Pero ella no lo atribuye al postureo. «Mi Instagram es el de menos postureo del mundo. A veces cuelgo cosas que luego digo: '¡Pero en qué estaba pensando!'. Es verdad que a nadie le gusta verse feo. Pero eso es de toda la vida. Cuando ibas a revelar el carrete de fotos, la foto en la que salías fea la tirabas. Yo retocar no retoco porque no sé, pero sí cómo ponerme y qué ángulo elegir para salir más guapa y estilizada».

Paula forma parte de un grupo de amigas que se autodenominan 'Las Pencas'. Acaban de estar las cinco de escapada en Almagro. «La amistad verdadera para mí es: todas para una y una para todas. Y el poder decirte las cosas a la cara sin que nadie se ofenda». Reconoce que, ante un enfado, ella es de las que esperan a que le llamen pidiendo perdón... «Aunque -añade- con los años he aprendido a meterme el orgullo un rato por el culo, ja, ja, ja».

Para esta asturiana, haber nacido en un pueblo marca. Y Candás sigue siendo su referente. «Allí soy Paula, a secas. No es que a mí se me vaya mucho la pinza, pero por si acaso tengo esa toma de contacto con la realidad. Mis padres, mi hermano y mis amigas están donde siempre». Hace diez años, cuando era la feliz pareja de David Bustamante, Echevarría proclamaba en estas páginas su fe en el amor para siempre... «Y sigo creyendo en él -puntualiza-, porque hay muchas clases de amor e igual que las serpientes cambian de piel, el amor puede mutar. A quien has querido una vez creo que, de una manera u otra, le puedes llegar a querer para siempre».