El palacio de Buckingham abrirá sus puertas en Navidad con fines benéficos

Las próximas navidades, locales y turistas tendrán un nuevo atractivo en el centro de Londres. El palacio de Buckingham abrirá sus puertas al público por primera vez del 14 de noviembre al 5 de enero permitiendo a los visitantes recorrer las estancias reales en una iniciativa benéfica que tiene por objeto recaudar fondos para la conservación de las Colecciones Reales.

La Casa Real británica ha adelantado que habrá un mercadillo navideño instalado en los aledaños de las caballerizas reales donde se podrán adquirir objetos singulares relacionados con la familia y con la institución. Entre los objetos, habrá piezas de vajilla y de cristalería inspiradas en la cocina principal de Windsor; copas a imagen y semejanza de las que usaba la reina Victoria; piezas de porcelana artesanal de la Royal Collection salidas de las alfarerías de Stoke-on-Trent, con una historia de más de 250 años; regalos con bordados de la India; juguetes infantiles y merchandising como bufandas, calcetines, calendarios de Adviento o agendas.

Todo un surtido en el que tampoco faltarán golosinas, licores o ginebra destilada con plantas de Windsor y Buckingham. La recaudación de esta actividad puesta en marcha por The Royal Collection Trust se destinará a la fundación de los Windsor para la conservación de los espacios reales y de sus obras.

El proyecto, además, es un signo de apertura y acercamiento a la ciudadanía en la misma línea que expresó el príncipe Guillermo en la entrevista que concedió al actor Eugene Levy en el programa 'The Reluctant Traveler' estrenado el pasado viernes 3 de octubre en Apple TV+. El heredero sorprendió llegando a su cita montado en un patinete eléctrico y se mostró natural y cercano en todo momento.

«Puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para bien. Y lo acepto y lo disfruto… No le temo. Eso es lo que me emociona. No son cambios radicales, sino cambios que creo que deben ocurrir», reveló sobre cómo tiene previsto afrontar su reinado cuando llegue el momento.

Durante su conversación con el actor canadiense, el primogénito de Carlos III también confesó que 2024 había sido «el año más difícil» que ha tenido. «Intento encontrar un equilibrio entre la protección de los niños, de Kate. Mi padre, que también está luchando contra un cáncer de próstata, necesita un poco de protección, pero ya tiene edad suficiente para hacerlo él mismo. Pero es importante que mi familia se sienta protegida y tenga el espacio para procesar muchas de las cosas que han sucedido el último año», expresó, al tiempo que subrayó que está «muy orgulloso de mi esposa y mi padre por cómo gestionaron todo el año pasado. Mis hijos también lo han hecho de maravilla».

La entrevista fue una pincelada de cómo el príncipe Guillermo quiere presentarse ante la opinión pública, sin entrar en polémicas (no en vano, esquivó la pregunta sobre su hermano Harry afirmando: «La gente siempre va a hablar. Yo prefiero centrarme en lo que puedo controlar y en lo que significa servir a este país») y con una imagen cercana, moderna, al tiempo que respetuosa con la institución. Un incipiente aperturismo que parece que ya ha comenzado su padre con el mercadillo que permitirá la visitas al palacio de Buckingham las próximas navidades.

