Así es lo nuevo de Indiana Jones

Indiana Jones sigue al pie del cañón.

'Indiana Jones y el Dial del Destino' es la más que esperada quinta entrega de la icónica franquicia Indiana Jones, protagonizada por Harrison Ford como el legendario héroe arqueólogo y dirigida por James Mangold. La cinta se estrena solo en cines el próximo 30 de junio de 2023.

Pero, como aperitivo, ya podemos disfrutar de las primeras imágenes de la cinta en las que se nos presenta a un profesor Jones mayor, que sigue impartiendo clase en la universidad y vive de los recuerdos de sus aventuras pasadas.

La nueva producción rescata a un conocido personaje de la saga, Sallah, presente en la primera y tercera entrega. Él será el encargado de recuperar a su viejo amigo Indy para una nueva aventura, pese a la resistencia inicial del otrora aventurero. El pasado forma parte de la trama de la cinta y, en el caso de Indiana Jones, ese pasado está lleno de problemas.

Harrison Ford vuelve a ser Indiana Jones.

Sin embargo, Indiana siempre será Indiana y así lo expresa Harrison Ford en un momento del avance de la película. Mientras coge su látigo y su sombrero podemos oír a Indy decir: «No creo en la magia, pero a lo largo de mi vida he visto cosas que no puedo explicar, y mi conclusión es que no importa tanto lo que creas, sino la intensidad con que lo hagas». Todo ello aderezado con la mítica banda sonora de la saga, obra de John Williams, que pone los pelos de punta a todo seguidor de Indy que se precie de serlo.

Para esta quinta entrega, a Ford le acompañan Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones y Boyd Holbrook, entre otros.

Dirigida por James Mangold, la película está producida por Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Simon Emanuel, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos. John Williams, que ha escrito la música de todas las aventuras de Indy desde la original 'En busca del arca perdida' en 1981, vuelve a componer la banda sonora.