Nace la hija de Joana Sanz y Alves seis meses después de que el jugador fuera absuelto de violación La pareja celebra el alumbramiento en Barcelona mientras todavía pesa sobre él la controversia por la anulación de su condena, pendiente de recursos

La modelo Joana Sanz (33) y el exfutbolista Dani Alves (42 años) han anunciado hoy el nacimiento de su primer hijo en común, una niña, en Barcelona. El alumbramiento llega tras meses de expectación, en un contexto marcado por la absolución judicial del brasileño de la acusación de agresión sexual, acordada por el Tribunal Superior de Cataluña y por la que había sido condenado inicialmente a cuatro años y medio de prisión por la Audiencia barcelonesa.

La pareja contrajo matrimonio en 2017, después de varios años de relación desde que se conocieron unos años antes. Durante el embarazo, anunciado en marzo de 2025 tras la absolución de su marido, Joana Sanz contó públicamente los retos que había ido afrontando para poder concebir a su bebé: tratamientos de fecundación 'in vitro', múltiples pérdidas espontáneas, una operación en las trompas y el diagnóstico de endometriosis.

El proceso

En diciembre de 2022, una joven denunció que Dani Alves la había agredido sexualmente en un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona, lo que desencadenó una investigación policial y la posterior detención del futbolista en enero de 2023. El jugador pasó 14 meses en prisión preventiva al interpretar la justicia que mediaba riesgo de fuga.

En febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a cuatro años y medio de prisión al dar por acreditado que violó a la denunciante, junto a la adopción de varias medidas accesorias (libertad vigilada, indemnización a la víctima y orden de alejamiento). Sin embargo, en marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) revocó la sentencia y absolvió a Alves, al considerar que existían «inconsistencias, vacíos y contradicciones» en la instrucción y valoración del caso y que el testimonio de la denunciante no estaba suficientemente asentado para confirmar la condena. Una exoneración pendiente de los recursos interpuestos por la joven y la Fiscalía ante el Tribunal Supremo.

La modelo tinerfeña también reconoció las presiones sociales que ha enfrentado desde joven, con constantes preguntas sobre cuándo tendría hijos, y cómo esos comentarios la afectaban emocionalmente. Durante el proceso judicial contra Alves, Joana se mantuvo cercana a él públicamente, expresando su confianza en su inocencia y su voluntad de resistir frente al acoso mediático.

El nacimiento de esta niña marca un hito personal importante para la pareja, que llega en un momento en que Alves ha recuperado legalmente su estatus tras la absolución, pero no sin que persistan las controversias y opiniones encontradas entre el público y los medios.

