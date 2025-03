Mónica Naranjo se sincera en 'El Hormiguero' sobre la trágica pérdida de su hermano

Joaquina Dueñas Martes, 18 de marzo 2025, 10:57 Comenta Compartir

Mónica Naranjo ha visitado este lunes 'El Hormiguero' donde ha concedido una de sus entrevistas más emotivas. La artista ha abordado por primera vez en televisión la trágica pérdida de su hermano Enrique a los 29 años. La cantante recordó cómo, durante la grabación de su álbum 'Chicas Malas', Enrique enfermó gravemente: «Paré la grabación y me fui con él al hospital. No sabíamos si iba a salir vivo o muerto».

Naranjo ha relatado que, pese a su deseo de acompañar a su hermano, vivió presiones para retomar el trabajo: «Me empezaron a presionar desde las discográficas. Me decían que tenía que volver al estudio». Una situación que la llevó a sentir que no tenía más opción que retomar su carrera en aquel momento tan crítico. Finalmente, la muerte de su hermano supuso un punto de inflexión en su vida: «Ahí me di cuenta de que la vida es muy corta y que hay que aprovechar cada momento».

Unas revelaciones que permiten entender las prioridades de la cantante que también ha anunciado que a partir de 2026 tiene previsto tomarse un tiempo. «No me retiro. Lo dejo claro. Pero necesito tiempo. Me falta tiempo para hacer otras cosas». «Son muchas giras seguidas y las que yo hago me las tomo de manera muy intensa. Necesito tiempo para mí, para pensar, para otra vez organizar. No tengo tiempo para componer. Es importante componer nueva música para poder tener contenido. Entonces seguiré grabando y haciendo televisión pero directos me voy a alejar. No sé cuánto pero bastante», ha detallado.

