El MoMa de Nueva York se rinde ante una deslumbrante Penélope Cruz

Con un impresionante vestido de Chanel de color rojo y escote joya, hacía su aparición una deslumbrante Penélope Cruz en el homenaje que le rendía el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMa) por su trayectoria en Hollywood, «su condición de realeza dentro del cine español» y como «artista de importancia global». Un evento repleto de glamour al que acudieron otros rostros conocidos como la actriz Anne Hathaway, los cantantes Rosalía y Ricky Martin o la modelo Diane Kruger.

«Penélope Cruz ha maravillado al público del cine desde 1992 como artista convincente tanto en películas de acción y aventuras como en cintas de autor», decía en un comunicado el comisario de Cine del MoMa, Rajendra Roy. «Con una carrera en la que ha retratado a trabajadoras de fábricas, monjas y piratas, Penélope Cruz ha encarnado la feminidad en todas sus formas y arquetipos, ofreciendo representaciones con matices que pueden pasar de un melodrama desgarrador a una comedia y viceversa», señalaban.

Ricky Martin, Rosalía y Penélope Cruz posando en la alfombra roja. / REUTERS

Una emocionada Penélope Cruz aseguraba que «jamás imaginé que esta noche estaría aquí». «No recibiría este homenaje en el MoMa sin no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes, que me inspiraron, enseñaron y convirtieron en artista y en persona», reconocía la intérprete agradecida con todos ellos, pero muy especialmente con Pedro Almodóvar, «que me instruyó para no tener miedo y confiar en mí misma», afirmaba en su discurso. «Con él sigo aprendiendo a actuar, sobre la conducta humana y sobre mí», continuaba. Precisamente el director manchego recibió el mismo homenaje hace diez años. El cineasta no pudo acudir al evento para acompañar a su amiga aunque sí que envió un vídeo en el que mostraba su admiración.