Sonsoles Artigas cumple 35 años de Miss

La presentadora y modelo Sonsoles Artigas está de enhorabuena. Hace treinta y cinco años fue elegida Miss España convirtiéndose en la más bella de su país. Además, la canaria representó a España en los certámenes de Miss Mundo y Miss Universo, toda una experiencia inolvidable, que la acompañará toda su vida. «Mi querida madre fue la que me indicó el camino. Ella tenía negocios de ropa y hacia que desfilara con los vestidos para sus clientas, las cuales adquirían todos los modelos, que yo lucía; me puso un espejo al final del pasillo y cada tarde cuando llegaba del colegio, me calzaba unos tacones para enseñarme a caminar. Luego me dijo que había soñado que sería Miss España y yo me reía; una visionaria enamorada de todo lo bello», recuerda con cariño.

Y su madre Teresa Mederos no se equivocó, su hija obtuvo primero el título de Miss Las Palmas, que le otorgó la posibilidad de participar en el certamen nacional. De esa manera lo recogía la prensa del país un día después del concurso: «La gala de elección de Miss España 1987 se celebró el 18 de octubre de aquel año en la localidad lanzaroteña de Costa Teguise. La ganadora fue 'Miss Las Palmas', Sonsoles Artigas, de veinte años de edad».

Muy pocos saben que Sonsoles Artigas sería marquesa de Sóller y grande de España, un título nobiliario heredado por derecho -lo lleva reclamando desde 1998- que lleva en su familia desde hace seis generaciones, otorgado por el rey Alfonso XIII y que siempre lo han ostentado las mujeres. La anterior Marquesa de Sóller fue doña Consuelo Sanz, su abuela paterna.

La moda y la comunicación la han acompañado a lo largo de su vida profesional. Sonsoles Artigas destaca en estos momentos en las ondas radiofónicas capitaneando el programa de radio 'Bienvenidos a bordo' en UD Radio. La vida le cambió cuando decidió dar el salto de la televisión a la radio, según relata la presentadora y cuenta con más de cinco mil horas en directo y no piensa dejar este medio apasionante, afirma de manera contundente. «Creo que la acogida del programa radica en que soy la misma persona, tanto en mi día a día que detrás del micrófono, y en eso dicen que se basa el éxito de la comunicación, en ser uno mismo y disfrutar a tope con lo que hago, un viaje diario pegada a la actualidad», comenta la comunicadora.

Este año que termina está a tope de trabajo: recopilando fotos, recortes de periódicos, revistas y textos de toda su trayectoria como modelo. Le apetece publicar un libro sobre sus experiencias, viajes, anécdotas y reflejar que hace treinta y cinco años, ya era una mujer empoderada. Cada semana realiza un shooting de moda para varias firmas de ropa canaria con las que colabora en las redes sociales, trabajo que le apasiona por su faceta de modelo.

La presentadora posee un currículo amplio, ya que no solo ha trabajado en la tele y la radio, si no que ha desarrollado su carrera profesional, como modelo en campañas publicitarias para firmas nacionales e internacionales y ha sido imagen de Punto Roma en Canarias, que tantos éxitos profesionales cosechó.

«No me lo pensé dos veces y organicé un estudio fotográfico en una de las estancias de mi hogar y nunca imaginé poder trabajar como modelo desde casa», apunta Artigas. La cámara la adora y fue en el mítico programa 'La Guagua', donde Artigas se consolidó como uno de los rostros más populares del archipiélago canario. La presentadora trabajó varios años en el laureado programa, semana tras semana; además trabajó en programas de entretenimiento tanto en Canarias, como en programas nacionales.

Artigas se mueve como pez en el agua, tanto en la radio, como en la televisión; sus últimas colaboraciones en la pequeña pantalla fueron en los programas 'Somos gente fantástica' con Roberto Kamphoff y 'Toc, toc ¿se puede?' de la Televisión Canaria, donde mostró su hogar y las diferentes estancias de su casa con un éxito de audiencia.

«La comunicación me apasiona, disfruto mucho trabajando en los medios y soy una afortunada de trabajar en lo que me gusta», afirma la presentadora.

La presentadora es una todoterreno y ha seducido hasta el séptimo arte. Sonsoles ha hecho algunos cameos en la gran pantalla; en una de sus apariciones en el cine protagonizaba a una periodista, papel que le vino como anillo al dedo, junto con el gran Federico Luppi y Carmen Maura; otros de sus intervenciones en el cine fue junto al actor José Febles en la película 'Dispersión total' dirigida por Wansy Navarro. Además, presentó una de las ediciones del Festival de Cine Internacional de Las Palmas de Gran Canaria con mucha maestría.

«Siempre he luchado por defender la belleza de la mujer en cada etapa de su vida, ya que cuesta asumir los años, sin embargo si lo llevas con alegría y dignidad es maravilloso. Mi musa siempre fue Jane Fonda. Con la edad ganas sabiduría y seguridad, aspectos de los que careces, cuando eres joven (sonríe)», relata Artigas. Mira hacia delante, sin detenerse en el pasado, valora tener salud, rodearse de buenos amigos, una agenda a tope de trabajo e ilusionarse con cada uno de sus proyectos y reitera que «vivir es urgente».