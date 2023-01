La artesana gallega de la Reina

Vanessa Datorre no sabe cómo llegó uno de sus diseños al armario de doña Letizia. Fue una agradable sorpresa que ha proporcionado una gran popularidad a nivel internacional a su marca, Boüret. Se trata del vestido midi de crepe azul marino con un cordón de strass plateado que deja un hombro descubierto. Tanto le gustó a la Reina, que después de su aplaudida aparición en los Premios Princesa de Girona del pasado verano, lo volvió a usar meses después en una cena de gala en Croacia.

Dos apariciones que llevaron a que la firma vendiese «mucho en Alemania, en EE UU, Francia, México... y obviamente en España. Sigue siendo un éxito el vestido -a la venta por 450 euros- y se convertirá en un icono de la casa gracias a la reina Letizia», asegura Datorre antes de desvelar que «mujeres muy influyentes han comprado su vestido». Pero la discreción manda, por lo que no puede dar nombres, aunque hace apenas unas semanas se vio a Mar Flores con el diseño, llamado Luna Diamante, que también tiene una versión en manga larga.

La firma gallega casa a la perfección con los ideales de la Reina. De estética vintage, ecléctica, poética, el mundo Boüret es una alquimia perfecta entre la belleza y la atemporalidad. Boüret ha establecido su propio lenguaje, con cortes próximos a la Alta Costura, siluetas sofisticadas y funcionales. El respeto por las habilidades tradicionales se combina con el amor por la innovación, la técnica y la aplicación. Mente y mano trabajan juntas para dar vida a la imaginación con precisión y la destreza de lo hecho a mano. Nostalgia y conciencia para perdurar en el tiempo.

Todas sus prendas son obras de modistas artesanas de Galicia, todas ellas mujeres que trabajan en pequeños talleres. «Ahora mismo diseñamos y hacemos el prototipo en A Coruña, vigilando que cada corte y cada costura estén bien asentados. Llevo tantos años trabajando con ellas que incluso muchas veces ellas hacen los prototipos a la perfección y también desarrollan la producción. Cada vestido tiene una medida de 2 días de trabajo, en los que se cuida cada detalle. Desde los acabados a las etiquetas», especifica Datorre.

Mejores condiciones

La producción local les permite generar un menor coste medioambiental, controlar los tiempos de producción, la calidad, las condiciones de trabajo y que el transporte de las prendas sea menor. Desde el nacimiento de Boüret en 2010, fueron conscientes de la situación y siempre producen bajo demanda, para así evitar el stock innecesario. Con ello, se alejan de las tendencias dictadas por el calendario de la moda.

Un sector que Vanessa Datorre conoce en muchas escalas. «Estudié diseño, soy diseñadora de moda de formación. Trabajé de dependienta en tiendas de moda, me presenté a concursos que gané y eso me dio la oportunidad de trabajar en CH Carolina Herrera y Sfera, hasta que pude montar Boüret», detalla la modista. De su paso por esas dos grandes empresas asegura que aprendió «lo que hacer y lo que no. Siempre se aprende -apostilla-, estoy muy agradecida a las dos etapas que pasé en estas compañías».