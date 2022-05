Lo feo está de moda

Tela desgarrada,efecto desteñido y aspecto sucio son las características inauditasde las zapatillas de moda. Vamos, como recién sacadas de uncontenedor de basura tras muchos años de uso y disfrute. Unapropuesta arriesgada y difícil de comprender que es obra y graciadel diseñador Demna Gvasalia (Georgia, 1981), director creativo dela firma de lujo Balenciaga. En la colección, llamada París, cuantomás destrozadas las zapatillas, más caras. Desde los 1.450 eurosde las tipo botin a las destalonadas de 395. De estética muy similara las populares Converse, todos los modelos están confeccionados enalgodón desgastado y caucho, con el logotipo en el borde de lapuntera o en el lateral de la suela a modo de grafiti. Como en todasu obra, Gvasalia se escuda en el simbolismo que va más allá de la impactante imagen, pretendiendo crear piezas «para toda la vida».

Para la campaña,que ha sido todo un éxito, se han fotografiado unas zapatillas enpeor estado que las puestas a la venta, afeando el producto ylogrando la tan ansiada viralidad. Redes sociales, periódicos yrevistas de distintos ámbitos se han hecho eco de la propuesta enlínea con la célebre frase que reza que «lo importante es quehablen de ti, aunque sea mal». La cuestión es que, pese a las muchas críticas negativas, la mayoría de los modelos, tanto de hombre comode mujer, se han agotado en pocos días. Lo mismo ocurrió con suscrocs con tacón, el abrigo similar a los utilizados por losbarrenderos o las bolsas clásicas de cuadros para ir al mercado queconvirtió en el bolso por el que se pirraban las prescriptoras demoda. Tampoco tuvieron una gran acogida en sus inicios las yapopulares Triple S. Ahora no hay vestidor que se aprecie de un buenamante del lujo urbano que no cuente con un par, entre ellas laheredera del imperio de Inditex, Marta Ortega.

Kim Kardashian en la Gala Met de 2021 con un estilismo de Balenciaga. / Afp

Y es que, aunque muchos se rasguen las vestiduras por la transformación de la firmahomónima del gran maestro de Guetaria, Cristóbal Balenciaga, eldiseñador georgiano es el líder indiscutible de la moda urbanaactual. Gvasalia se siente cómodo tambaleando los códigosestablecidos con sus siluetas exageradamente grandes y su estéticaparticular, arrodillando al lujo ante su moda urbana con seguidoresfieles como Kanye West, Rihanna, Justin Biber o su embajadora, KimKardashian. Fue en la Gala Met de 2021 donde cubrió de tela negra depies a cabeza a la celebridad, sin un solo resquicio de piel aldescubierto, creando uno de los estilismos más virales de lahistoria. No hizo falta mostrar nada para saber que bajo el atuendoestaba Kardashian, demostrando que sus voluptuosas curvas sonreconocibles sin enseñar su rostro. A ella no le hacía gracia quesu cara no se viese, pero las directrices del diseñador son órdenespara ella. Como cuando le pidió que se embalase con una cinta decarrocero. Eso sí, con el logotipo de la firma impreso bien grandepara que quede claro quien manda.

Gvasalia no es unnombre conocido por el gran público, eclipsado por el nombre de lafirma para la que trabaja. Sin embargo, cuenta con un espectacularbagaje profesional. Tras estudiar economía internacional en laUniversidad Estatal de Tiflis y graduarse en diseño de moda en laReal Academia de Bellas Artes de Amberes, se unió a la Maison MartinMargiela, donde fue responsable de las colecciones femeninas hasta2013, cuando fue nombrado diseñador principal de las colecciones deprêt-à-porter femeninas en Louis Vuitton, donde estuvo bajo ladirección de Marc Jacobs y Nicolas Ghesquière. Un año después,junto a su hermano y unos amigos, lanzaba la exitosa marca Vetements,que presentó en la Semana de la Moda de París. En 2015, Gvasalia seconvirtió en el director creativo de Balenciaga, sucediendo aAlexander Wang. La historia continuará.