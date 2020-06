La moda que viste despacio

No toda la moda está cortada por el mismo patrón. En una sociedad donde se ha impuesto el modelo ‘consume mucha ropa, hazlo rápido, deséchala pronto y vuelve a empezar’ existe un reducto de empresarios, todos pequeños y la mayoría jóvenes, que empiezan a empujar con su otra forma de hacer las cosas. Son pocos, pero no cobardes. Con las ideas muy claras, y la prioridad puesta en el compromiso social, invitan al consumidor a vestirse de otra forma: más despacio, menos contaminante. En suma, más sostenible. Le llaman moda ética y su objetivo no solo se limita al cuidado medioambiental, sino al de todas las personas implicadas en la cadena de producción.

El sector es pequeño, pero crece tanto en producción como interés. El informe State Fashion 2020 revela que «el número de productos realizados con materiales sostenibles para el mercado masivo se había duplicado en los dos últimos años», señalan desde la plataforma de Formación Slow Fashion Next.