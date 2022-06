Juan Vidal: «Me hubiese encantado inventar el chándal»

«Una camiseta deportiva de tirante nadador, realizada al bies y llevada hasta el suelo» fue la primera pieza que confeccionó el diseñador Juan Vidal (Elda, 1980). Tan solo tenía 15 años y se trataba del vestido de novia de la hija de una clienta de su madre. «Ella era y es una mujer deportista y dinámica que confió en un niño para bocetar su vestido de novia», recuerda como si fuese ayer el modista alicantino. Ya en ese primer trabajo entendió por completo el concepto de respetar a la mujer que se sienta frente a él, convirtiéndolo en la base de su labor.

Ese respeto se mantiene intacto en la renovación de su firma homónima. Un nuevo concepto nacido «como una respuesta positiva a un cambio social impulsado por la aceleración que vivimos en el marco de una era digital. Buscábamos una nueva imagen y dimensión, conectarnos al nuevo contexto social y todo ha sucedido de una forma bastante natural», narra Vidal antes de confesar que «llevaba tiempo cansado de la fórmula anterior. Soy una persona inquieta y creativa, me gusta reformular. Las ilusiones se alimentan a base de refrescar y resetear». Ahora Vidal apuesta por un concepto más directo y accesible, «moda más irracional e impulsiva vinculada al deseo y las emociones ofrecida a través de la venta online bajo demanda», explica el modista, fiel a códigos sin los que no entiende su alma creativa, «como el sensible estudio de la fortaleza femenina o intelectualizar la belleza».

La nueva etapa de la casa que tiene a la rosa como símbolo se refleja en la nueva colección, compuesta por 26 vestidos «arma» que buscan empoderar la figura femenina y una nueva sandalia 'capricho' que se suma a la familia del solicitado calzado del alicantino. La línea se fundamenta en tejidos fabricados con hilo de alta calidad elaborado a partir de materiales reciclados provenientes del mar, por lo que contribuyen a preservar los recursos naturales y a mantener los océanos más limpios. A estos tejidos se aplican tintes ecológicos y acabados basados en el ahorro de agua y energía. La colección se diseña y confecciona 100% en España, mercado en el que está centrado a día de hoy, aunque sigue apostando por Asia y EE UU. «Nuestro objetivo es crear productos genuinos que emocionen e inspiren a nuestros clientes, y lo hacemos de una manera que ayude a perpetuar los métodos de producción tradicionales y a disminuir la tensión ejercida en nuestro planeta por la cadena de suministro hiperindustrial y derrochadora de la moda. Las prendas se realizan pre-order específicamente en cada pedido y para cada cliente, evitando producciones elevadas y un mal uso de los recursos naturales».

Sus colecciones están influenciadas por su formación artística en el uso del color, la conceptualización y el volumen, además del bagaje que supone ser la cuarta generación de una familia de sastres. En su trabajo es determinante el estudio de referentes tanto clásicos como iconográficos y artísticos así como la búsqueda de la perfección técnica llevada al máximo detalle que bebe de su tradición familiar. Un trabajo regado con reconocimientos de la talla del premio 'Who's On Next' concedido por la revista Vogue, el Premio Nacional de Moda al nuevo Valor por Ministerio de Industria de España o los cuatro galardones otorgados a la Mejor Colección de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde lleva varias temporadas sin mostrar sus propuestas, a las que se rindieron crítica y público con su empeño en sacar todo el partido a la mujer, embelleciéndola como pocos. «No cerramos ninguna puerta, soy un amante de la moda, sería absurdo decir que los desfiles no son una parte importante del sistema. Actualmente los considero un formato más de celebración que una herramienta de ventas».

A su excelencia con la aguja se han rendido grandes prescriptoras de moda nacionales e internacionales. Desde la reina Letizia a la cantante Rosalía, pasando por la actriz Paz Vega o la modelo Kendal Jenner. ¿Qué le solicita la mayoría? ¡Me piden vestidos, vestidos y más vestidos! Si él tuviese que decantarse por una pieza lo haría por una gabardina, por las que siente debilidad, aunque, asegura, «¡me hubiese encantado inventar el chándal!».