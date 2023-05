Diez estrellas brillan en una noche soñada

Iñigo Belastegui Getaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Para explicar la magnitud de lo que anoche se vivió en el Museo Balenciaga hay que empezar por el final del evento, por ese momento en el que los representantes de las siete firmas y dos plataformas de diseñadores que estuvieron anoche en Getaria posaron para una fotografía que rebosaba talento. Sophie et Voilà, Kutxa Kultur Moda, ES Fascinante, Teresa Helbig (única ausente en la cita), The 2nd Skin Co., Juan Vidal, Otaduy, Santos Costura, Yolancris e Isabel Zapardiez son esos diez nombres que, en el marco de San Sebastián Moda Festival, habían desfilado en el Museo Balenciaga previamente, en cuya pasarela habían dejado huella, y que ayer recibieron un más que merecido reconocimiento.

Esa instantánea final, ya icónica por lo irrepetible de la misma, es también el mayor reflejo de cómo ha crecido este evento en estos diez años. Lo de ayer en Balenciaga, con estas firmas y plataformas convergiendo en un mismo espacio, fue un verdadero derroche. Algunos apostaron por presentar sus nuevas colecciones en unos desfiles con diez looks, mientras que otros diseñadores prefirieron hacer unas retrospectivas que plasmasen su evolución. Hubo sorpresas, aplausos, sonrisas, agradecimientos, alguna lágrima y mucha admiración. En la Casa del Maestro, los alumnos más aventajados del panorama de la moda nacional, doctorados ya en mil y una pasarelas, sacaron la mejor de las notas y, además, derrocharon talento. Una aventura de diez años El ambiente de ayer en el Museo Balenciaga era especial, con ese sentimiento de responsabilidad por todas las partes ante la cita que estaba por venir. Allí, las noches siempre son grandes, pero modelos, diseñadores y público estaban ante algo irrepetible. Laura Chamorro, directora del festival y presentadora del evento, reconoció «la emoción que sentimos por poder contar con todos vosotros». También lo apuntaba Iñigo Barrenechea, director general de El Diario Vasco, en su discurso de bienvenida a «uno de los eventos más emocionantes y emblemáticos de cuantos hacemos en este medio». Barrenechea mostró el compromiso con la moda, ya que «si hay un territorio que merece ser el faro en este ámbito, es Gipuzkoa. Nosotros nos dedicaremos a hacer más grande el legado de los maestros Cristóbal Balenciaga y Paco Rabanne». El director general adelantó que el de ayer era «un día de fiesta y celebración en el que estamos obligados a pasarlo bien» y, sin duda, acertó. En lo que a la pasarela se refiere, la inauguró con una espectacular puesta en escena Sophie et Voilà, que trajo su última colección de novia, '(G)euria'. Limpia, natural e inevitable como la propia lluvia, es la vuelta de esta firma vizcaína a sus orígenes. Después llegaron las dos plataformas. Kutxa Kultur Moda plasmó en diez looks de otros tantos diseñadores que han pasado por este programa su apuesta por el talento local. Estos eran Re_ by Barbara Leon, Amarenak, Clara Virgili, Iraia Oiarzabal, Laza Clothing, Ainara Antxia, Ural, Tytti Thusberg, Inge Zubeldia y Kotoi. ¡Qué suerte tiene la moda guipuzcoana de poder contar con ellos! ES Fascinante, por su parte, presentó 'Nuestros azules', una colección con diseños exclusivos en tonos azules y que tuvo varios guiños a Balenciaga. Teresa Helbig no pudo estar de manera presencial en Getaria, pero recibió la admiración de todos a través de la pantalla. Tras su intervención, The 2nd Skin Co. demostró, siempre con un estilo delicado y atemporal, que el lujo asequible y la costura artesanal son compatibles. El listón estaba alto, pero no bajaría en ningún momento. De ello se encargaron Juan Vidal, con una retrospectiva en la que seleccionó diez looks con una gran carga emocional para él y que recordaban a su anterior etapa; y Otaduy, con su 'Mediterranean Love', una colección que evoca a la luz, la brisa y al amor, y de la que se presentaron sus diez modelos más icónicos. Santos Costura también nos trajo novedades con 'Hicks Street', que simboliza la evolución de la marca, pero también deja claras las líneas maestras a seguir. Yolancris apostó por su nueva colección, en este caso de novia, 'Actitud'. Con toda clase de diseños ideales para cada tipo de mujer y dos constantes: la elegancia y la libertad. Cuando en Getaria parecía que solo faltaban ya los fuegos artificiales por la magnitud del espectáculo, llegó Isabel Zapardiez para cerrar esta histórica pasarela. Lo hizo con 'Nébula Bridal', una colección sofisticada que incorpora prendas icónicas de una de las firmas más vinculadas a este festival de la moda. Un ecosistema perfecto La de ayer en Getaria fue la perfecta radiografía del momento que vive la moda y el respaldo que en nuestro territorio recibe. En el Museo Balenciaga se reunieron promotores, instituciones, patrocinadores, organizadores y diez de los mayores talentos de la moda a nivel estatal (incluyendo entre ellos a Teresa Helbig, aunque no pudiera estar a última hora) en una cita soñada que, a su vez, no es sino el mejor reflejo de la evolución que ha tenido San Sebastián Moda Festival en estos diez años. ¡Y que cumpla muchos más!