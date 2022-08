El bañador más viral del momento, diseño de una joven canaria

La diseñadora canaria Carlota Guillemet (Gran Canaria, 1988) se despertó este jueves con el teléfono echando humo. Llamadas, notificaciones de Whatsapp, mensajes y menciones en sus redes sociales. ¿El motivo? El bañador premamá que Sofía Palazuelo, Duquesa de Huéscar, luce en un reportaje de la revista 'Hola!', y que forma parte de la última colección de su firma, 'Mommy Loves'.

«Ha sido una sorpresa. Me levanté con la cuenta de Instagram llena de mensajes, menciones y felicitaciones por la publicación. Para mí es un auténtico honor que un auténtico referente de estilo en nuestro país lleve un modelo de 'Mommy Loves'», explica Guillemet.

Se refiere al modelo 'Micaela', un bañador premamá que forma parte de la última colección de su marca 'Mommy Loves', y que en su web aparece como agotado. «Lo debió adquirir en temporada, porque se agotó hace semanas. Todas nuestras colecciones son limitadas y suelen tener mucho tirón», señala la fundadora y diseñadora de esta marca, cien por cien canaria, que se fundó en 2016 apostando por colecciones pequeñas y bien elegidas.

« Todas las colecciones se diseñan y se fabrican aquí, en Gran Canaria, donde tenemos el taller, aunque el 90% de las ventas de la marca son a nivel nacional. En Canarias todavía no es tan conocida», cuenta Guillemet.

Favorita entre las 'influencers'

Aunque estudió Derecho, esta joven canaria siempre tuvo interés por la moda, y hace unos años decidió emprender en este sector tras descubrir un nicho de mercado con demanda creciente. «Estando embarazada me costaba encontrar bañadores bonitos, y decidí diseñar yo misma las prendas de baño que me hubiera gustado encontrar», relata esta joven emprendedora. «Pero no solo tenemos bañadores premamá, en 'Mommy Love' apostamos por la familia, con propuestas conjuntadas también para niños y niñas».

La apuesta funcionó, y la de este año es ya la sexta colección de la firma. Casi desde el principio logró hacerse un hueco entre las marcas favoritas de las 'influencers' a nivel nacional y entre sus fieles tiene a Lucía Bárcena, una 'instagramer' conocida a nivel nacional, que el año pasado protagonizó uno de los eventos más destacados del universo 'influencer' al contraer matrimonio con un aristócrata, Marco Juncadella, hijo de la princesa Cristina Hohenlohe y el empresario José María Juncadella.

La incorporación de la Duquesa de Huéscar a su lista de clientes parece confirmar el tirón que esta firma canaria tiene entre la nueva generación de aristócratas que marcan tendencia por su estilo en las redes sociales.