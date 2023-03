La Alhambra está de moda

«Emocionantes las colecciones españolas de este año, con espléndidos cortes, abrigos de pura sastrería, formas vivaces y buen punto. 'Looks' de noche en negro y con purpurinas. Todo fotografiado en la Alhambra, en Granada…». De este modo comenzaba el mítico reportaje sobre la Alta Costura patria inmortalizada por el fotógrafo Henry Clarke para la versión estadounidense de Vogue, en 1968. Una época dorada de la moda española, cuando estaba en los mejores escaparates de la Quinta Avenida de Nueva York.

El artículo titulado 'The Special Style of Spain for Tailored Days, Gleaming Nights' (El estilo especial de España para días a medida, noches resplandecientes) huía de los tópicos del folclore. Clarke, con su mirada inteligente y sofisticada, supo adentrarse con astucia en los magistrales pespuntes de Cristóbal Balenciaga, Manuel Pertegaz, Elio Berhanyer, Pedro Rovira y Pedro Rodríguez.

Lejos de quedarse estancado en las agujas más populares, quiso destacar el trabajo de tres grandes diseñadoras eclipsadas por el efecto Balenciaga: Carmen Mir, Asunción Bastida y Flora Villarreal, autora del vestido nupcial de Cayetana Fitz-James Stuart para su enlace con Luis Martínez de Irujo.

Imagen de la exposición. / Lucía Rivas

«Las imágenes son absolutamente deliciosas», escribió Diana Vreeland, entonces editora jefe de Vogue Estados Unidos, en una carta de agradecimiento al fotógrafo. Aquel deleite del que hablaba Vreeland ha sido rescatado y ensalzado en la exposición 'Henry Clarke y la moda de España bajo el influjo de la Alhambra'. Una muestra en la que, al igual que en el reportaje del 68, moda, arte y patrimonio dialogan en armonía a través de la mirada del fotógrafo en un escenario tan único como la cripta y la capilla del Palacio de Carlos V.

Cuatro vestidos de novia se alzan imponentes en las lúgubres aperturas superiores, iluminando una exposición articulada por las propias fotografías de Clark, piezas de indumentaria que aparecen o pudieron aparecer en ellas, pasando por obras de arte, libros, revistas o piezas de mobiliario y elementos ornamentales de la propia Alhambra.

Vestido de Pertegaz de 1950. / Lucía Rivas

El reportaje de Clarke tuvo como única modelo a Moyra Swan, «la Linda Evangelista de la época», comenta el comisario de la exposición, Eloy Martínez de la Pera. Era «tan camaleónica» -añade- que en las siete imágenes del reportaje parece «mujeres diferentes». La octava fotografía, con un fantástico diseño de Elio Berhanyer, finalmente no se publicó «pese a ser un fotón», comenta Martínez de la Pera. Una instantánea que se puede disfrutar, rodeada de piezas del maestro, al final de la exposición, abierta al público hasta el 4 de junio.

De Salomé a la condesa de Romanones

Entre las piezas más destacadas está el primer vestido de Salomé para Eurovisión, el original cosido por Pertegaz. No fue el que finalmente lució en el certamen porque «no tenía mangas y la cantante no quería bailar con los brazos desnudos», desvela el comisario de la exposición, Eloy Martínez de la Pera. Razón por la que se realizó uno igual pero con mangas para el concurso, en el que se coronó tanto musical como estilísticamente. Otra de las prendas es la gabardina, también de Pertegaz, restaurada para la ocasión, con la que se muestra normalmente a la estadounidense Aline Griffith, ​condesa de Romanones, cuando se habla de su etapa como espía de la CIA en España.

Algunos de los trajex expuestos, A la izquierda, la gabardina de Pertegaz de la condesa de Romanones. / Lucía Rivas

Piezas grabadas en la retina que forman parte de una explosión de belleza en la que la Alhambra fue el epítome de la más bella escenografía para los maestros españoles de la Alta Costura, con su singular juego de luces y texturas único. Una experiencia captada por la rápida cámara Rolleiflex de medio formato de Clarke, que ha prestado a la muestra el Palais Galliera, museo parisino donde se guardan todos los archivos del artista desde su fallecimiento.

Una suerte de reflexión sobre los protagonistas de aquel reportaje que invita a regresar, si es que aún no se ha visitado, uno de los monumentos más impresionantes del mundo, fuente de inspiración e influjo creativo para artistas de diferentes disciplinas, épocas y procedencias.