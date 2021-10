Mila Ximénez, ingresada en un hospital de Madrid

El pasado mes de junio, Mila Ximénez anunciaba que empezaba el tratamiento después de que le detectaran un cáncer de pulmón. Tras algunos meses de ausencia, el pasado 2 de marzo, la colaboradora de 'Sálvame' regresaba a su puesto de trabajo y contaba el durísimo tratamiento al que estaba siendo sometida.e 2020.

Tan sólo un mes después, la revista 'Semana' ha publicado en exclusiva que Mila Ximénez se encuentra, otra vez, ingresada en el hospital de La Luz de Madrid, donde están llevando su tratamiento contra el cáncer de pulmón.

Mila Ximénex habló de su cáncer: «Tengo metátasis»

«Tengo el tumor más grande localizado en el pulmón, y a mí lo que me avisó fue el dolor de la costilla. La oncóloga me dijo que era un tumor con metástasis, ahí me cagué. Está en los pulmones, en el hígado y más partes. Me han explicado que cuando un cáncer está localizado se le dispara y punto, pero a este no se le puede disparar. Me dijeron si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, explicó Mila Ximénez en 'Sálvame Deluxe' en julio de 2020.

«El cáncer de pulmón es un cáncer que tiene un nombre muy feo, se asocia a fumadores, aunque no necesariamente, yo me doy quimio con personas que no han fumado en la vida... Pero yo necesitaba aceptarlo, ponerle el nombre, y contar que es importante saber que un cáncer no es algo terminal en estos momentos», reflexionó la periodista de 68 años sobre su enfermedad.