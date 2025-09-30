Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El príncipe Andrés y Carlos III. R.C.

Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III

Los rumores sobre la publicación de un libro del hermano del monarca llegan después de que decidiera apartarlo de las celebraciones privadas

Joaquina Dueñas

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:59

La tensión vuelve a sacudir los muros del Palacio de Buckingham. Según la prensa británica, el príncipe Andrés podría estar preparando unas memorias «devastadoras», un relato personal que amenaza con superar en impacto al libro del príncipe Harry. El solo rumor de este proyecto mantiene en vilo a Carlos III y a sus asesores, temerosos de nuevas revelaciones sobre la vida privada de los Windsor y de los años más controvertidos del duque de York.

El hijo de Isabel II, apartado de la vida pública por su amistad con Jeffrey Epstein y la demanda por abusos sexuales que se resolvió fuera de los tribunales, habría encontrado con este libro una vía para contar su versión. Sin embargo, en Palacio temen que en realidad sea un ajuste de cuentas con la familia. El experto en realeza británica, Richard Kay, ha advertido que el príncipe Andrés podría ser un personaje muy peligroso para la Corona y ha desvelado la preocupación en los círculos reales «por la posibilidad de que Andrés llegue al límite y comience a divulgar secretos reales».

Los rumores sobre las memorias del príncipe Andrés han llegado justo después de que el monarca tomara la tajante decisión de pedir a su hermano menor y a su exmujer, Sarah Ferguson, que se hagan «invisibles» no solo en los actos oficiales, sino también los familiares, eliminándolos de las celebraciones familiares de Navidad. Una determinación que ha adoptado después de que viera la luz un correo que la duquesa de York envió hace años a Epstein pidiéndole disculpas y ensalzando su amistad cuando ya había sido condenado por delitos sexuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Guaguas pone sus ojos en el Tívoli: quiere comprarlo por 5 millones para instalar las nuevas cocheras
  2. 2 Un cuarto detenido por el asesinato a tiros en Telde
  3. 3 El «nuevo pelotazo turístico» de Fuerteventura se llama Rosa del Lago, de 2.504 camas
  4. 4 Fly Play, la aerolínea que cesa sus operaciones y cancela sus vuelos estaba en Canarias
  5. 5 La Aemet mantiene la calma en Canarias antes del golpe de los 34 grados
  6. 6 El nuevo deslinde de Costas entre Gando y Guayadeque, una «catástrofe» para El Burrero
  7. 7 A juicio por presuntamente abusar sexualmente de una menor en Las Palmas de Gran Canaria: «Estoy enamorado de ti»
  8. 8 El duelo de una familia de calderones en Gran Canaria: portaban a su cría muerta en la boca
  9. 9 La huelga de guaguas queda suspendida mientras se avanza en un acuerdo de convenio provincial
  10. 10 Una joven de 20 años muere atropellada por el tranvía en la capital tinerfeña

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III

Las memorias del príncipe Andrés mantienen en vilo a Carlos III