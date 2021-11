Marisa Jara será intervenida la próxima semana

Si algo caracteriza a Marisa Jara es su capacidad de afrontar las adversidades y de salir adelante con una excelente actitud. Así está siendo de nuevo ahora cuando le han detectado un mioma de 15 centímetros en el útero por el que tiene que volver a ser operada. Ella misma ha explicado que será la semana que viene: «Siempre positiva, estoy deseando que pase la operación y a seguir con mi tratamiento como siempre», decía a los reporteros con los que se encontraba. «Creo que la actitud es súper importante y estoy en que todo va a salir bien y muy positiva», continuaba.

La modelo se estaba sometiendo a un tratamiento hormonal con objeto de intentar quedarse embarazada. Sin embargo, este último diganóstico ha hecho que tenga que interrumpirlo aunque su objetivo es retomarlo en cuanto se recupere. «No voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado», decía hace unos días cuando anunció que le habían encontrado el tumor. La sevillana lleva dos decenas de operaciones, sin embargo, no pierde la sonrisa ni las ganas de ser madre.

Las diferentes intervenciones quirúrgicas se suman a su reconocido trastorno de alimentación y a las diferentes presiones que sufrió para poder mantenerse sobre las pasarelas. Ahora, reconciliada con su cuerpo, se ha convertido en una diseñadora 'curvy' de las más conocidas, trabajo que compatibiliza con el de diseño de joyas.