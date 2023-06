María Pombo y Pablo Castellano dan la bienvenida a Vega, su segunda hija

«El imprevisto más feliz de nuestra vida», así anunciaba este lunes Pablo Castellano que su mujer, María Pombo, estaba a punto de dar a luz a su segunda hija, Vega. Su llegada ha sido inesperada para los recientes papás ya que la influencer salía de cuentas el próximo 16 de julio, por lo que la pequeña se ha adelantado varias semanas y ha convertido a su primogénito, Martín, en hermano mayor antes de lo esperado.

María estaba muy ilusionada con este embarazo del que daba la noticia a sus seguidores a principios de año. «Pensaba que no podría volver a ser madre por mi enfermedad», comentaba, ya que, después del confinamiento, fue diagnosticada de esclerosis múltiple. Por eso fue muy precavida a la hora de contar su nuevo embarazo que dio a conocer a las 14 semanas de gestación. Sin embargo, ella misma había filtrado antes la buena nueva sin querer cuando mostró su teléfono en una entrevista con David Broncano en 'La resistencia'. Los espectadores más avezados descubrieron un predictor en el carrete de fotografías que les hizo pensar en que la pareja estaba ya esperando un bebé.

Este segundo embarazo de la influencer no ha sido tan tranquilo como esperaba, aunque tanto la madre como la hija han gozado de buena salud. «Me está costando mucho más que el de Martín. Por lo menos con Martín no lo recuerdo así. La pequeña diferencia es que ahora tengo un terremoto que cada lunes coge un virus nuevo y al final son muchas noches sin dormir», contaba a sus seguidores. «No era consciente de la importancia de descansar para rendir al día siguiente. Entre trabajo, conciliación y virus, tengo el cerebro completamente frito», relataba.

Su reciente maternidad no es el único cambio de la influencer. A finales del mes pasado trascendió que dejaba la agencia Soy Olivia para irse a Lateral, la agencia de representación que preside Marc Márquez. Parece ser que el cambio profesional se debió a desavenencias laborales con su anterior empresa, con la que, en cualquier caso, parece que terminó en buenos términos.

En este sentido, había estado algo retirada de las redes sociales, lo que llamó la atención de sus admiradores a lo que no dudó en explicar que, más allá de estar en la recta final de su embarazo, estaba habiendo «cambios bastante grandes» en su vida que le estaban generando estrés. «Esto me hace estar desaparecida por aquí», se justificaba. Y reflexionaba sobre cómo la gente «romantiza sobre ser empresarios». «Yo, si volviese a empezar, me pensaría muchísimo en qué invertir mi tiempo y mi energía porque, si no lo haces, sacar adelante una empresa es imposible».

Ahora, la llegada al mundo de Vega seguro que la llena de energía para seguir adelante con sus diferentes proyectos profesionales, aunque también necesitará tiempo para recuperarse del parto y dedicarse a la recién nacida y a su hermano mayor. Hace tan solo unos meses se mudaron a su nueva casa, que ahora verá crecer a Martín y a la esperada Vega. Ya que tal y como confirmó María en sus redes sociales a sus seguidores, «pensaba que no podría volver a ser madre por mi enfermedad».

