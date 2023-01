María Pombo confirma su secreto a voces: está embarazada de su segundo hijo

«Puede que tenga algo que contaros», decía María Pombo (28 años) en Instagram a una seguidora que le comentaba que tenía la misma cara que cuando estaba embarazada de Martín, su primer hijo, que cumplió dos años el pasado mes de diciembre.

Y por fin, la influencer confirmaba lo que era un secreto a voces desde hace meses: «El amor se multiplica. Bebé número dos en el horno», decía. Una noticia que ella misma filtró sin querer en el programa 'La Resistencia' donde acudió el pasado mes de noviembre.

El conductor del espacio, David Broncano, retaba a la influencer a mostrar la galería de fotos de su móvil, su principal herramienta de trabajo, algo a lo que ella accedió sin calibrar lo que eso iba a suponer. Aunque inicialmente pareció un gesto sin mayor importancia, los seguidores más observadores no dudaron en analizar al detalle la imagen. Así, descubrieron la foto de su hijo Martín con un predictor y una foto de ella enseñando tripita. La teoría de un nuevo bebé en la familia Pombo Castellano corrió como la pólvora, a pesar de que los protagonistas no se pronunciaron al respecto.

«Estoy tan contenta y tan feliz de por fin poder contarlo. Sé que era un secreto a voces que lo sabía muchísima gente», ha dicho reconociendo que «fui yo la que lo filtré sin querer». «Me arrepiento tanto, tanto, porque he estado tres meses recibiendo mensajes», ha confesado, aunque ha decidido quedarse con lo positivo: «Es la noticia de nuestras vidas, que se multiplica el amor. Estamos completamente felices. Estábamos esperándolo con muchísimas ganas». Además, ha asegurado que está «muy orgullosa de haber sabido gestionar cómo contarlo sin ninguna presión. Sabiendo que todo el mundo lo sabía. He sabido gestionar mis emociones y decirlo cuando he estado preparada».

«Estoy tan feliz que podría llorar», ha dicho en sus stories de Instagram, algo que finalmente sucedía. Unas lágrimas que dejaba retratadas para dar las gracias a sus seguidores por los numerosos mensajes de cariño.

La pareja ha decidido confirmar este embarazo pasados los tres primeros meses de gestación y lo ha hecho con un vídeo en el que su hijo Martín, de dos años, era el encargado de entregar a su padre, que le esperaba con los ojos bien cerrados, el predictor con la buena noticia, dejándolo boquiabierto. Cien días de embarazo que en las últimas semanas se ha hecho más que evidente con una incipiente barriguita que le ha costado disimular.

Las buenas noticias se encadenan para las Pombo. Marta, la hija mediana, recibía el pasado mes de octubre a la pequeña Matilda, fruto de su relación con Luis Zamalloa, con el que se casará este mismo año. Poco antes, en junio, Lucía, la mayor, se casaba con Álvaro López Huerta. Además, el nuevo bebé nacerá en el nuevo hogar de la familia Pombo Castellano, que actualmente se encuentran en plena mudanza.