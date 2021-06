María José Suárez y Jordi Nieto rompen tras tres años de matrimonio

La ex Miss España, modelo y diseñadora sevillana María José Suárez (Coria del Río, 46 años) ha decidido poner punto final a su matrimonio con el empresario catalán Jordi Nieto (46) con el que llevaba casada casi tres años (más otros tres de noviazgo) y con el que tenía un hijo en común, Elías, que pronto cumplirá cuatro años. La pareja estaba a punto de celebrar su tercer aniversario de boda (en agosto). Se casaron en una inolvidable ceremonia en la isla griega de Santorini con 60 invitados y una larga fiesta que se prolongó durante tres días. Según la revista '¡Hola!', la separación ha sido de mutuo acuerdo y no existen terceras personas. Desde que iniciaron su noviazgo, la modelo se asentó en Punta Cana (República Dominicana). A pesar de la separación, Suárez y el padre de su hijo mantienen una relación cordial y habrían llegado a un acuerdo para zanjar amistosamente los términos de la separación.

Al parecer, la que fue Miss España 1996 ha querido mantener la relación con Nieto por el bien de Elías, el hijo de ambos, pero las cosas en la pareja no estaban funcionando y María José no tenía cerca a la familia, un pilar donde apoyarse en unos momentos tan difíciles. El poder estar en Sevilla junto a los suyos y no a más de seis mil kilómetros ha hecho que la diseñadora tomase esa decisión.

A pesar de haber fijado estos últimos años su residencia en la República Dominicana, la diseñadora ha mantenido sus negocios en España, donde conserva su marca de moda nupcial y de fiesta, de la que hace promoción en su Instagram. Pero el hecho de vivir tan lejos le ha impedido trabajar en proyectos que le surgían en España como modelo o imagen de alguna marca, circunstancia que, según '¡Hola!', ha acelerado el fin de su matrimonio. Al menos, ahora podrá cumplir su sueño de ver a Elías crecer al abrigo de su entorno familiar.

Antes de que el financiero catalán llegara a su vida, Suárez mantuvo una tumultuosa relación sentimental con el tenista Feliciano López, con quien rompió en 2010. En su día recibió tratamiento médico» para curarse de una profunda depresión que le acarreó aquella polémica separación.