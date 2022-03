Ana María Aldón, contra su familia política: «Me quise quitar de en medio por ellos»

Ana María Aldón lleva semanas dando a conocer la profunda crisis matrimonial que está atravesando con su marido, José Ortega Cano, y el bajo estado anímico en el que se encuentra. La sombra del divorcio planea sobre la pareja y la última entrevista ofrecida en exclusiva a 'Lecturas' por la esposa del diestro no hace más que apuntar en esa dirección, a pesar de los desmentidos. Y es que Ana María ha decidido arremeter contra la familia de su marido con declaraciones tan contundentes como: «Me quise quitar de en medio por mi familia política». «Un día cogí el coche, no podía más… Lo que viniera primero. Si venía un camión, un camión. Y si venía un terraplén, un terraplén», ha dicho.

Que la relación entre ella y algunos de los miembros de su familia política no es buena ha quedado patente en varias ocasiones en televisión. La última vez, el pasado fin de semana, cuando la mujer de Ortega Cano y su hermana Conchi tuvieron un enfrentamiento público en el que programa en el que Ana María colabora. «Vamos a dejarlo porque yo no sé por el motivo que sea, pero no te he caído bien ni yo ni mi familia», espetaba Conchi. La hija del torero, Gloria Camila, y la sobrina de esta, Rocío Flores, también han afeado en alguna ocasión que la diseñadora haya decidido hacer pública su crisis matrimonial. Algo sobre lo que no ha dudado en argumentar que ha pasado de ser una mujer anónima a ser juzgada públicamente por lo que ella también ha cambiado: «Antes me callaba, ahora ya no».

Aldón ha sembrado la duda sobre la fiabilidad de Conchi y le ha achacado a ella las filtraciones sobre la familia por su amistad con Sergi, uno de los reporteros de 'Sálvame'. Tanto, que cuenta que quiso hacerle una fotografía a su hijo cuando nació y no se lo permitió porque «sabía que si lo hacía, ese día salía». Conchi tuvo la oportunidad de responder sobre la entrevista precisamente el programa de las tardes de Telecinco aunque no quiso hacer ningún comentario sobre el contenido de la entrevista. «No quiero hablar nada de esta persona y no voy a hacerlo», aseguró. Si bien, al ser preguntada sobre si quería que su hermano se separara, lo negó: «Yo lo que quiero es que estén juntos y críen a su niño».

Precisamente el embarazo de Ana María es otro punto de la discordia ya que se quedó en estado solo tres meses después de comenzar su relación con Ortega Cano, lo que desató todo tipo de rumores sobre la paternidad del bebe. «La familia de mi marido estuvo a punto de cargarse mi vida. Me acababa de quedar embarazada, ¿y tener que aguantar yo tanta injusticia? No voy a perdonar jamás que pusieran en duda la paternidad de mi hijo», ha afirmado.

Lo cierto es que diseñadora pasó los primeros años de su relación con el torero alejada del foco público y todo cambió cuando decidió ir al programa de 'Supervivientes', una decisión que no compartía el diestro que llegó a ofrecerle pagarle el mismo caché del programa si se quedaba en casa. «Yo le dije: 'No lo estás entendiendo, que me voy como sea. ¡Necesito saber que tengo un valor!'». Y es que sobre Ana María pesa la figura de Rocío Jurado, de la que era una gran fan, y sobre la que el viudo de la más grande no duda en hacer declaraciones de amor. «Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida, me derrumbé, me sentí menospreciada. A pesar de todo, me ha compensado estar con mi marido», ha comentado.