Mar Flores planta cara a los 'haters' y publica una foto sin filtros

Mar Flores ha dado un golpe sobre la mesa para hacer frente a las críticas que ha recibido en los últimos días, después de la publicación de una fotografía de su paso por el 'photocall' de un evento solidario de Unicef en San Sebastián. Varios usuarios hablaron de «notable transformación física» y la acusaron de abusar de los retoques estéticos, a lo que ella ha decidido contestar con una instantánea al natural.

En la publicación de la discordia, Mar Flores aparecía espectacular con un vestido rojo de sugerente escote y los 'haters' se cebaban con la empresaria llegando a compararla con Caitlyn Jenner. Así que ha optado por subir a su perfil de Instagram un autorretrato en el que aparece en el gimnasio junto a varios vídeos mostrando su rutina de entrenamiento: «Sin filtros. Sin Botox. Sin infiltraciones. Sin maquillaje», escribe la modelo, que añade: «Con deporte, con disciplina, con resiliencia, con actitud siempre, pase lo que pase (y qué putada que siempre pasan cosas, parece que he nacido para resistir y superar)».

A sus 54 años se defiende del aluvión de críticas por supuestos retoques estéticos que desmiente, aunque defiende que «si algún día creo que lo necesito lo haré, pero ahora… es lo que hay. A ver qué se critica aquí. ¿Que no tengo culo? ¿Qué no tengo 30? ¡Pues no! Ni los quiero», termina.

Sin embargo, lejos de zanjar la polémica, se ha acrecentado porque sus seguidores no han dudado en hacerle reproches. «Sin filtros, de acuerdo, pero que digas que sin Botox y sin pichi pichi, eso no te lo crees ni tú. ¡Que ojo, no pasa nada y te honraría reconocerlo porque no es nada malo, es estupendo poder estar mejor y poder mejorar… pero no quieras hacernos ver burros volar, por favor! ¡Sensatez!», le ha escrito una usuaria. Tampoco han faltado los halagos reconociendo su trabajo y calificándola de «inspiradora» por buscar su mejor versión «a cualquier edad».

Unas afirmaciones a las que Mar ha contestado aclarando que no tiene problema «en recurrir a ayuda de profesionales si lo necesito. No estoy en contra» y precisando que su texto tiene que ver con «un comentario malvado y con ganas de dañar que han publicado». En todo caso, ha terminado limitando los comentarios de la publicación.

Y es que Mar Flores no pasa por su mejor momento anímico después de que su hijo mayor, Carlo Costanzia, fuera condenado a dos años de prisión por un delito de estafa. El actor sigue defendiendo su inocencia y asegura que «se ha hecho una masacre contra mi persona y contra mi imagen por algo que, no solo no hice, sino que me responsabilicé al 100x100». El joven, que ha reaparecido con un mensaje en las redes sociales, lamenta la falta de apoyo de sus conocidos y compañeros de trabajo de los que dice, «eligen la vía fácil, que es crucificarte junto al pensamiento generalizado de la opinión pública». Un texto que termina con un contundente mensaje: «Dicho esto, nos vemos en los juegos del hambre, donde se verá la verdadera cara de la gente. Y recordad que esto es una carrera de fondo. Solo el que llega al final formará parte del pequeño grupo de los ganadores, los intocables, los fuertes. Ya hí se volverán a ver las caras los ganadores y los merecedores, y los perdedores y los falsos».

Madre e hijo muestran así su intención de seguir adelante a pesar de las adversidades y de plantar cara a quien pretenda poner en cuestión su imagen física o personal.