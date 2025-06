Mar Flores afirma que las mujeres creen que va a «robarles a sus maridos»

Joaquina Dueñas Martes, 3 de junio 2025, 11:10 Comenta Compartir

Mar Flores ha dejado a un lado su habitual discreción y ha realizado unas sorprendentes declaraciones en las que hace un repaso a dos de los hombres más importantes de su vida: los padres de sus hijos. Flores ha recordado cómo fue el tiempo que estuvieron juntos y qué ha quedado de todo aquello, más allá de sus cinco vástagos: de la ruptura total con Carlo Costanzia a su amistad con Javier Merino. Quien no ha aparecido en ninguna parte de su relato ha sido Elías Sacal, con quien la empresaria viene manteniendo una relación sentimental intermitente desde hace años.

Hace apenas unas semanas, terminando el mes de abril, Terelu Campos ofrecía una entrevista en exclusiva a la revista Diez Minutos, en la que dedicaba unas halagadoras palabras a Mar Flores, actual suegra de su hija. La hermana de Carmen Borrego hablaba del fantástico estado físico de la exmodelo y del pascuero que le había hecho llegar por Navidad. Sus palabras le valieron el reproche público de su hija, Alejandra Rubio, que defendió en el plató de Vamos a ver la discreción de la madre de su novio. Mar Flores, por su parte, se negó a hacer comentarios a los reporteros que le inquirieron sobre las declaraciones de su consuegra. De ahí que haya llamado tanto la atención que haya sido la propia Mar quien ha decidido abrir el baúl de los recuerdos y hablar de sus exparejas.

«A veces encuentras a la persona que empatiza contigo de manera brutal, que dices: 'Esta es la persona'. Esto puede ser temporal, momentáneo o eterno. Entonces yo encontré eso muy momentáneo. Dije: 'Esto es lo que estaba buscando'», ha contado en el pódcast de Nagore Robles, La casa de mi vecina, sobre el inicio de su romance con Carlo Costanzia. Sin embargo, aquello no fue lo que imaginaba y terminó con graves enfrentamientos públicos y privados con el italiano, padre de su primer hijo, también Carlo, actual pareja de Alejandra Rubio. «Resulta que no era el momento, ni la persona», ha reflexionado. «Mi necesidad de confort, de apoyar la cabeza, de no tener que seguir demostrando… esto es lo que a mí me falló», ha reconocido. «Necesitaba apoyarme tanto en alguien, había estado tanto tiempo sola, que me apoyé y no era la persona correcta», ha subrayado. Eso sí, a su lado cumplió uno de sus «objetivos»: «Es el padre de mi primer hijo y objetivo cumplido. Yo quería ser madre y lo fui, fui la persona más feliz del mundo en ese momento», ha recordado.

A pesar del hijo en común, la comunicación entre Mar y Carlo es inexistente desde hace años. Bien distinta fue su historia con Javier Merino, su segundo marido, con quien tuvo cuatro hijos y con quien todavía conserva una bonita amistad. La modelo y el empresario se conocieron en 1995, pero entonces su relación no prosperó. Unos años después, en septiembre de 1999, se reencontraron. Para Mar, él fue un bálsamo en uno de sus momentos más convulsos.

En febrero de 1999, la revista Interviú publicó una controvertida portada en la que aparecían Mar Flores y Alessandro Lecquio en la cama. Por entonces, ella estaba saliendo con Fernando Fernández Tapias, y aquellas fotografías truncaron definitivamente su incipiente romance.

En esas estaba la modelo cuando Javier Merino regresó a su vida. «Hay una frase magnífica que me dijo el padre de mis cuatro hijos, con el que he estado casada 24 años. Me ayudó a tomar una decisión que me ayudó a retirarme, hablando de un tema bastante polémico que fue portada durante muchos meses», ha explicado. «Yo lloraba, estaba deprimida… Me dijo: 'Mar, te estás creyendo sus propias mentiras. Yo he estado ahí contigo. Eso no es verdad'«, ha detallado. «Eso me retumbó durante un par de días en la cabeza y dije: 'Me estoy enfermando'. Ese día me retiré. Me casé y mi vida familiar me curó», ha destacado.

Mar Flores también ha comentado su día a día y ha llamado especialmente la atención la revelación que ha hecho sobre cómo es su relación con otras mujeres. «Yo disfruto de ver a las mujeres que crecen, que salen adelante... pero cuando vas a un sitio sin pareja, una cena con matrimonios, las mujeres me quieren matar porque se creen que me quiero liar con sus maridos», ha sido su explosiva declaración. «Soy una mujer libre y resiliente. Yo no puedo vivir en una situación en la que no me siento libre. Me he reinventado muchas veces porque me han tirado cada diez minutos», ha expresado, al tiempo que ha afirmado que se siente objeto de celos: «Hay gente que tiene úlceras de verme feliz. No lo dicen, pero es así. Tienen envidia».

Una inesperada Mar Flores que se parece más a la modelo de los 90 que protagonizaba portadas del corazón que a la discreta empresaria de los últimos tiempos.

