Malú canta al desamor en una desgarradora canción

Malú ha lanzado por sorpresa un nuevo single, un desgarrador tema en el que canta al desamor, a la tristeza del final de una relación y a la nostalgia de lo que pudo haber sido y ya no será nunca. Con el corazón en la mano, la artista plasma en los tres minutos y medio que dura la canción todos los sentimientos que recorrían su cabeza en los últimos momentos de su relación con el que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

«No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo», entona la artista en el inicio de la canción sin poder explicarse dónde está el «problema» de su relación. «Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa», describe la cantante sin comprender porque se «siente rara» y no para «de llorar a solas». «Dices que me quieres cuando ves el precipicio, malquerer se ha vuelto un video», reflexiona con angustia.

En los versos más sinceros del tema, Malú asegura con su característico tomo flamenco: «Y yo te levanté y eso no lo sabe nadie». Haciendo una clara referencia a que los inicios de su relación no fueron nada fáciles para el expolítico, ya que coincidió con la caída de Ciudadanos en las elecciones generales y la posterior dimisión de Rivera. La intérprete, que siempre ha mantenido su vida personal en un segundo plano, se sincera y afirma: «Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes». Y es que no cabe duda que desde que se conoció su relación ella siempre ha estado en el foco y muchos de sus fieles seguidores la juzgaron por los ideales políticos de su nueva pareja. Además, tras la ruptura, se publicaron una serie de imágenes de Albert con varias mujeres y ella volvió a saltar al centro de la polémica.

«Ausente, por mucho que lo intentes», le dice Malú a su ex sentada sobre la arena de una playa durante el atardecer. Y, asegura, que «pase lo que pase, ella va primero», haciendo referencia a Lucía, la hija de tres años que tienen en común. «A qué lugar me mudo para empezar de nuevo», se pregunta la artista en una canción que ha compuesto para ella su amigo Pablo Alborán. El cantante compartía ayer la publicación en su redes sociales y escribía: «te quiero».

La cantante, que cumple este año 25 años en la industria, prepara un disco recopilatorio con sus amigos artistas para celebrarlo que verá la luz este mismo año. Ana Mena, Pablo Alborán, Pablo López, Melendi y Alejandro Sanz son las voces que estarán presentes en su nuevo trabajo. Malú sigue así la estela de Shakira, Karol G o Rauw Alejandro. Cantantes que tras una dolorosa ruptura intentan desahogarse y canalizar sus emociones a través de sus letras.