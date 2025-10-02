Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Madonna. Reuters

Madonna habla sobre el peor momento de su vida: «Contemplé el suicidio»

La reina del pop ha revelado detalles desconocidos en su primera entrevista en nueve años

Joaquina Dueñas

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:52

Comenta

Madonna ha reaparecido en una entrevista, la primera en los últimos nueve años, y lo ha hecho de la mano de Jay Shette, que dedicó parte de su vida a ser monje en la India y ahora dirige un podcast en el que charla con personajes famosos sobre la fe. La cantante ha contado cómo su creencia en la Kabbalah le salvó en su peor momento, durante la separación del director Gay Ritchie con quien había compartido ocho años. Juntos tuvieron a su hijo Rocco Ritchie y fue la custodia del menor lo que hizo que la ruptura fuera un auténtico calvario.

«Hubo momentos en los que quería cortarme los brazos. De hecho, pensé en quitarme la vida», ha recordado la reina del pop. «Contemplé el suicidio. Eso probablemente suena muy raro viniendo de mí porque yo no soy emo, pero pensaba: 'Ya no puedo soportar este dolor'», ha añadido.

«Debía salir al escenario cada noche y antes me quedaba tirada en el suelo de mi camerino, llorando. Pensaba que era el fin del mundo y no podía soportarlo», ha expresado. Fue entonces cuando encontró refugio en la espiritualidad: «La práctica espiritual me salvó la vida. Aprendí a resignificar las experiencias difíciles como lecciones con propósito, en lugar de verlas como castigos». Con los años, todo ha cambiado, y ahora le alegra poder decir que Ritchie y ella son «muy buenos amigos». Lo que permanece indeleble es su fe: «El éxito es tener una vida espiritual, y punto. No estaría aquí si no la tuviera».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Localizan con vida a Layonel Ramírez
  2. 2 Canarias en prealerta por lluvias: dos islas en el punto de mira a partir del jueves
  3. 3 Layonel Ramírez apareció sobre la moto, casi sin ropa y a la deriva, pero en buen estado de salud
  4. 4 La madre de Layonel: «Yo lo dije, mi hijo estaba agarrado a la moto» y la moto lo salvó
  5. 5 Intervienen 575 alimentos caducados en un comercio de Gran Canaria
  6. 6 La Aemet señala Canarias por lo que llega este fin de semana a las islas
  7. 7 La Aemet avisa de las últimas lluvias en Canarias antes del cambio radical de octubre
  8. 8 El acusado de abusar sexualmente de una menor en su casa niega los hechos: «La niña abusaba de nuestra confianza»
  9. 9

    Israel intercepta la flotilla y traslada a centenares de tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  10. 10 Comfir denuncia que un oficial albañil esté a cargo del gimnasio municipal de Firgas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Madonna habla sobre el peor momento de su vida: «Contemplé el suicidio»

Madonna habla sobre el peor momento de su vida: «Contemplé el suicidio»