Luis Figo explota tras vincularle con Claudia Bavel: «¿Esta basura de qué va?»

Claudia Bavel y su vida amorosa sigue dando mucho de qué hablar. La actriz de cine para adultos fue una de las protagonistas de la última entrega de '¡De viernes!', de Telecinco para seguir hablando de sus presuntas conversaciones íntimas con el exfutbolista Joaquín Sánchez. Pero Joaquín no es el único nombre que ha salido a la palestra por haber tenido relación con Bavel y en el programa apareció u nuevo nombre: Luis Figo.

No es la primera vez que Claudia Bavel habla del exfutbolista portugués, ya que le nombró cuando acudió por primera vez al programa para hablar sobre su supuesta relación sentimental con Iker Casillas. «En ese evento te presenta a Míchel Salgado y a Luis Figo. ¿A los dos futbolistas no? ¿Cuál es de los dos? Quiero decir que esto lo sabemos porque tú lo has contado que en ese momento te presenta a los dos compañeros», señalaba la presentadora del programa, Beatriz Archidona.

La supuesta vinculación de Luis Figo con la actriz no ha dejado indiferente al exfutbolista del Barcelona y del Real Madrid y ha dejado claro que llevará todo a la Justicia. «Pero está basura de qué va? Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!! Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria», escribió el portugués en su cuenta de X. Unas palabras que acompaña con el estracto del programa en el que hablan de él.

Pero está basura de que va?

Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona!!!

Tomaré mediadas legales en consecuencia con esta información difamatoria.

pic.twitter.com/Cq79rxYKY8 — Luís Figo (@LuisFigo) March 1, 2025

Aunque Claudia Bavel no respondió directamente a la pregunta sobre Luis Figo, sí que dejó caer el nombre de un nuevo futbolista: «En plan, es Vinicius, me habla mucho. A él lo conozco personalmente en Barcelona y nada, todo cordial. Lo único que no hemos llegado a tener nada», señalaba la catalana.