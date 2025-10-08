Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lourdes Montes, en 'Y ahora Sonsoles'.

Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras

La esposa de Francisco Rivera asegura que «su cariño era interesado»

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:33

Comenta

Lourdes Montes, esposa de Francisco Rivera, ha acudido al plató de 'Y ahora Sonsoles' donde ha concedido una entrevista en la que por primera vez se ha pronunciado sobre su relación con su familia política. En concreto ha recordado la tremenda decepción que se llevó con Julián Contreras, con quien tenía una buena relación. «Yo quería mucho a Julián. Era con el que mejor trato tenía», ha explicado, por lo que el desengaño fue mayor: «Me defraudó porque descubrí un Julián que no conocía, descubrí que su cariño no era real, era interesado. Me dio mucha pena porque era con el que mejor me llevaba. La relación está absolutamente rota», ha zanjado.

La diseñadora ha desvelado que la causa del distanciamiento entre los hermanos fue económica: «Necesitaba dinero y, por primera vez, Fran y Cayetano le dijeron que no». «A partir de ahí, lo puso como los trapos en la tele», ha relatado, al tiempo que ha confesado que fue un momento muy difícil para su marido: «Vi llorar mucho a Fran».

Sobre Kiko Rivera, también lo ha dejado claro: «Con Kiko tampoco hay mucha relación; con Cayetano sí que Kiko tiene más cercanía. El otro día se encontraron, le dijo que estaba bien, le contestó que se alegraba… y adiós. No hay que montarse una película familiar maravillosa».

En su primera intervención televisiva en solitario, Lourdes ha confesado cómo afectó a su matrimonio la retirada de Francisco de los ruedos. «De estar acostumbrado a ser como dioses, que nadie le molestaba para que no se desconcentre, pasa a ser uno más. Se apaga el traje de luces y dices, '¿ahora qué?' Tuvo una época que nos repercutió como pareja, fue muy complicado», ha reconocido. Una situación que superaron con «mucha paciencia». «El tema era que él se encontrara otra vez: que fuera feliz y estuviera orgulloso de sí mismo... y llegó. Con el tiempo y con ganas de solucionarlo... Fran evolucionó en esos años y ahora es muchísimo mejor que antes», ha señalado satisfecha.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas
  2. 2 Madrugón y colas para nada: «Los viajes del Imserso son una lotería y no se consigue nada»
  3. 3 Un taxista sufre un atraco con cuchillo en Las Palmas de Gran Canaria: «Es más común de lo que pensamos»
  4. 4 Nuevo Bintazo para volar a Madrid en modo canario
  5. 5 La Aemet da carpetazo a la calima y Canarias se prepara para la vuelta a los 30 grados
  6. 6 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  7. 7 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  8. 8 3.000 euros por una maceta en el balcón y una policía «inviolable»: la ordenanza que agita a un municipio de El Hierro
  9. 9 STEC-IC convoca huelga general en el sector educativo de Canarias contra el genocidio en Palestina
  10. 10 La Aemet mantiene el aviso amarillo en Canarias hasta la llegada de un nuevo manto de tierra

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras

Lourdes Montes, decepcionada con Julián Contreras