Lorena Bernal: «Nuestra convivencia es una auténtica aventura»

Componen una pareja de película. Y el apasionado beso que se dieron el domingo ante las cámaras, para celebrar el triunfo en la Supercopa inglesa del Arsenal -equipo que él entrena- contra el Manchester City, ha rubricado esa idílica imagen. Lorena Bernal y Mikel Arteta están en racha. Este viernes recibieron en el hotel Valparaíso de Palma el trofeo que los consagra como 'Mallorquines de Verano', un premio que en ediciones anteriores han recibido Kyril de Bulgaria, Norma Duval, James Costos, Carolina Cerezuela, Diandra Douglas... Y que en palabras de Lorena Bernal «confirma que nuestro cariño por esta isla es mutuo. Porque a Mallorca, más que como un lugar de vacaciones, la sentimos como un hogar».

Con una espectacular panorámica de la bahía de Palma, la terraza de la mítica suite 702 del Valparaíso Palace, otrora refugio estival de Julio Iglesias, acogió uno de los eventos anuales más prestigiosos de Mallorca. El hotel celebrará el año que viene su 50 aniversario. Y el premio 'Mallorquines de Verano', creado por su director general, Toni Ferrer, y el conocido relaciones públicas mallorquín Tommy Ferragut, cumple nueve. Su objetivo es homenajear a tantos famosos que ejercen de embajadores de la isla de manera espontánea. El trofeo consiste en una escultura de vidrio soplado de Gordiola en forma de palmera mediterránea, acompañada de un 'Kit de mallorquinidad' con productos típicos de la tierra que van de la famosa sobrasada a la Flor de Sal d'Es Trenc.

«Empecé a venir a trabajar a Mallorca desde que fui Miss España en 1999 y ahí comenzó mi historia de amor con la isla -recuerda Bernal-. Más tarde, Mikel también se enamoró de este maravilloso enclave. Y hoy sentimos que es uno de los lugares donde tenemos raíces».

La pareja, que se casó en Mallorca en 2010, posee una casa en Portals desde 2006 y dos de sus tres hijos han nacido en Palma. «Cuando llevas una vida tan nómada como la nuestra, se agradece tener sitios fijos a los que vas con continuidad y donde te relacionas con la familia», relata.

Veinte años juntos

Nacida en Tucumán (Argentina) hace 42 años, la actriz, modelo y presentadora Lorena Bernal se crio en San Sebastián desde que era un bebé. A los 17 años ganó Miss España representando a Guipúzcoa. Más tarde llegaría su relación sentimental con el futbolista donostiarra Mikel Arteta, actual entrenador del Arsenal. La pareja, que reside en Londres, acaba de celebrar su trece aniversario de boda. «No soy supersticiosa -ataja Lorena- además yo cuento los años que llevamos juntos, que son 20, no los que llevamos casados».

Viéndolos se diría que para ellos la vida conyugal es un camino de rosas... Ella lo matiza: «Ja, ja... No lo es. Si la convivencia con uno mismo ya es de por sí complicada, con otra persona, aún más. Aunque la nuestra es sin duda una auténtica aventura. En estos 20 años hemos cambiado muchas veces de ciudad, de país, de casa, de entorno, de culturas... Por ejemplo el colegio al que van ahora mis hijos es el séptimo para el mayor. Vernos crecer en todos los sentidos el uno al otro, y ver cómo nos reinventamos o adaptamos a las nuevas situaciones que se nos van presentando hace la convivencia muy entretenida».

Madre de Gabriel, Daniel y Oliver, de 14, 11 y 8 años respectivamente, Lorena, que en su día desfiló en pasarelas internacionales y hasta participó en algunas conocidas series de Hollywood, lleva unos años volcada en la crianza más que en su agenda profesional. «Pero este verano -advierte- estoy viendo a mis hijos más maduros e independientes, lo que significa que yo podré dedicar más tiempo a mis pasiones».

«Siempre siguiendo los pulsos internos de mi alma», reza el lema de la cuenta de Instagram de Lorena Bernal. «Ha llegado un punto en mi vida -explica- en el que ya no escucho a mi cabeza (que no para de hablar) y únicamente me guío por la ilusión o la paz que me aportan las diferentes decisiones que tomo. Si un proyecto me hace sentir un impulso, me lanzo sin pensarlo por muy loca que sea la idea. La cabeza aporta una lógica basada más bien en miedos, prejuicios o limitaciones. Pero si te dejas llevar por la intuición, te das cuenta de que empiezan a pasarte cosas mágicas».

Es la filosofía de esta 'mallorquina de verano' que cree haber hallado el secreto de la felicidad, o al menos estar en el camino... «Consiste en no tener miedo a abrirse al amor. Hacia uno mismo, hacia los demás, hacia la vida en general. Lo difícil es aplicarlo en el día a día. Pero creo firmemente que se puede conseguir o, por lo menos, acercarte bastante».