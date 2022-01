Loida Hernández: «La música me salvó la vida»

El éxito le ha acompañado junto a su hermana Gara en el dúo musical K-Narias, pero Loida Hernández Rubio ha querido plasmar en un libro su infancia, su adolescencia, su vida en Añaza, sus inquietudes, etc. 'Sucede lo que conviene' es un libro íntimo, tierno, melancólico, divertido, incluso hasta crudo. Es el relato de una vida llena de silencio que dejará de serlo. Esta publicación que ya puede encontrar en su kiosco o a través de Amazon busca inspirar a las personas para que se atrevan a conseguir sus sueños, obviando su origen o las adversidades que se presenten en el camino.

Tiene momentos desgarradores y sorprendentes. «Llevaba un año y medio dándole vuelta a la idea de escribir este libro», afirma la artista. «Desde hace cinco años acudo a una psicóloga y en una de las sesiones de terapia me dijo que estaría bien que pudiese escribir lo que está en mi cabeza, que soltase toda esa basura. Me di cuenta que cuando empezaba a escribir me hacía bien y significaba una terapia personal. Mi infancia y adolescencia no fue nada fácil, y ese trauma solo lo conocía mi gente cercana. Creo que era la hora de contar el caos que llevaba dentro y que el mundo entero lo conociese para liberarme. Era como un ansia de libertad, de soltar cadenas, de ser yo mismo, y lo he conseguido», destaca.

La aceptación del libro está siendo muy buena y Loida está muy satisfecha con la respuesta que está teniendo de todos los que ya han leído su obra. «La venta va súper bien y me siento libre. Ha sido como volver a mi pasado, hacer un repaso de todo y saber quién soy hoy. Leerlo ya no me duele, es como si mis heridas al escribir el libro han sanado», reflexiona con emoción.

En este libro, Loida Hernández no solo rompe con el silencio y da visibilidad a los secretos ocultos que se esconden detrás de una máscara prefabricada por el éxito, sino que da voz a la lucha contra el machismo, los abusos, la exclusión y lo que significa el rechazo social de vivir una infancia en un barrio marginal de Santa Cruz de Tenerife como es Añaza.

'Sucede lo que conviene' es un libro que busca inspirar a descubrir algo más de sí mismos a través de su historia, en la que muchos se sentirán reflejados de una manera u otra. El libro toca temas delicados pero que necesitan ser tratados abiertamente, con honestidad y empatía. Son temas como el acoso escolar, la drogadicción, el abandono, la confianza en uno mismo, el amor tóxico y la sexualidad, entre otras cosas. El relato de infancia y juventud de la cantante y bailarina culmina, además, con un cierre impactante que encoge y deja expectante al lector, que se quedará con ganas de seguir descubriendo una historia conmovedora que seguirá desarrollándose en los capítulos de una segunda parte.

Para relatar todo esto ella misma confiesa a C7 que hay «un por qué. Llegué a la música no porque sí. Mi refugio fue la música, fue mi salvación. Yo era muy tímida, tartamuda y me costaba expresarme, pero mi mayor manera de expresión fue la música. La música me salvó la vida y cuando lean el libro lo entenderán», advierte.

Loida en esta publicación desvela cosas con una enorme carga emocional. Su hermana gemela Gara al principio, como la propia autora nos reconoció, «lo llevaba un poco mal. Hay cosas familiares que me reservo, pero al explicarle a todos la necesidad que tenía de poder escribir todo eso y soltar lastre lo entendieron, y nos ha unido más», comenta.

UN PASO AL FRENTE

Loida se atreve a desvelar por primera vez la vida más allá de los escenarios, su infancia y adolescencia, y el principio del camino que la llevará a ella y a su hermana gemela a comenzar una carrera llena de éxito, en el mundo de la música, pero que también coexiste con el fracaso y momentos menos glamurosos. El principio de esa historia, el embrión de todo es lo que se gestó en esta autobiografía titulada 'Sucede lo que conviene' y que no dejará a ningún lector indiferente, independientemente de si conocen la trayectoria de las K-Narias o no, pero que para sus fans será una puerta de entrada a la historia que hay detrás de los focos y el estrellato. 'Sucede lo que conviene' nos acerca más a la persona de carne y hueso que pocos conocen para alejarnos del personaje mediático.

Criada en un barrio como Añaza, el libro recoge vivencias que la dejaron marcada de por vida, pero dejando claro que esas historias son las que hacen que no reniegue de sus raíces y luche para que su barrio se conozca de otra manera. Todos tenemos un pasado que nos influye y que a veces no ha sido un periodo sencillo de la vida. Desde ese punto de vista el libro nos hace empatizar con una realidad dolorosa, aunque real y nos adentra en el poder de superación que habita en cada persona.

Esta autobiografía quiere ser una voz más que se suma a otras voces que nos empujan a replantearnos muchas cuestiones cotidianas relacionadas con la violencia machista, la marginalidad y la pobreza, a la vez que indaga en temas que fundamentan todas las relaciones humanas, la familia, el amor y la amistad. «Espero que el libro pueda inspirar a otras personas y que puedan sentirse identificadas. Añaza es parte de mi vida y ha sido un gran aprendizaje para mí. Vivir en un barrio marginal, con carencias y pobreza te da otras cualidades y otra forma de ver la vida. Añaza fue tan importante porque he sabido resolver asuntos ya de mayor con otra templanza y he salido del paso de situaciones difíciles por el aprendizaje que tenía de mi infancia y juventud. Añaza ha sido una universidad de la vida, con situaciones que te han marcado y muy duras pero a las que he dado la vuelta. Me he sentido discriminada por ser de Añaza, sobre todo en mi adolescencia, pero he sabido transformar esas sensaciones frustrantes en positivas y saber quién soy. Yo siempre he dicho que esas balas perdidas de la infancia o la juventud para mí son corazones rotos», afirma con emoción.

El final del libro es muy potente y deja la puerta abierta para una segunda parte porque aún tiene mucho más que contar. Las K-Narias han ido unidas a la fama, el glamour, el éxito de sus temas y al seguimiento de sus fans, pero para llegar hasta esa cúspide el camino no ha sido nada fácil. Afronta las cosas con entereza, su sonrisa cautiva y es una mujer con los pies en el suelo y que continúa, junto a su hermana Gara, con ganas de seguir ofreciendo el arte que llevan dentro con K-Narias.

'Sucede lo que conviene' está llevando un buen ritmo de ventas. «Se puede adquirir a través de Amazon, pero también en librerías como a mí me gusta. En Gran Canaria en Canaima, Yaya (Arucas) y en la librería Vecindario; en Lanzarote en Books&Papers del Centro Comercial Deiland; en Santa Cruz de La Palma en Papiro; y en Tenerife en Agapea, tanto en Santa Cruz como en La Orotava, y en Librería de Mujeres en Santa Cruz. Estoy muy contenta con la aceptación de la gente. He ido a un par de presentaciones y como siempre todo el mundo es muy cariñoso conmigo», destaca.

Está como una niña con zapatos nuevos con su criatura en sus manos. Este libro supone mucho para ella y es lo que ha querido plasmar desde un primer momento. «Quien lea 'Sucede lo que conviene' encontrará el origen de todo. Hay gente que conoce cómo nos descubrieron, cómo descubrieron a K-Narias, pero ignora el principio del principio. Justo de eso es de lo que hablo aquí. Por eso he escogido el título del libro. Al fin y al cabo he aprendido que lo que me ha pasado en la vida, por muy doloroso, por muy traumático que fuese, me ha llevado a ser la persona que soy hoy. Probablemente, sin esa infancia de pobreza, de carencias, de abusos y de malos tratos no hubiera sido quien soy en la actualidad, tanto Loida, la persona, como Loida la de K-Narias».

PRÓXIMO MUSICAL

Pero al margen de esta publicación, K-Narias sigue muy viva aunque esta pandemia les ha hecho reflexionar. «El mundo se paró y la situación para todos los artistas se volvió caótica. En ese momento conectamos con la esencia y creo que tampoco tenemos que estar viviendo tan deprisa o exigirnos tanto. Muchas veces estábamos en un bucle en el que no nos dábamos cuenta de las cosas y ahora ha llegado el momento de respirar hondo y comenzar un nuevo proyecto». Loida adelantó a C7 que «estamos trabajando en un musical de nuestra vida. La intención es que antes del próximo verano vea la luz, pero es muy difícil de predecir a día de hoy cualquier cosa», relata. El musical se llamará 'Del barrio a la fama', algo que tiene mucho que ver con el argumento de su libro, en el que narra muchas vicisitudes de su día a día con una entereza enorme.

Ahora está en un proceso creativo. Primero con el libro, y ya pensando en la segunda parte, y en estos instantes con el musical, pero tanto Loida como Gara son dos mujeres inquietas y con un enorme compromiso social. Este mes de enero ambas darán un curso de teatro musical en la prisión de mujeres Tenerife II en colaboración con la Sociedad General de Autores y Editores. Ambas estudiaron Interpretación y ahora van a plasmar su experiencia a las presas de la cárcel «en una iniciativa que a nosotros nos emociona», destacan.

'Sucede lo que conviene' ha servido como motor e impulso para Loida y también para su hermana Gara. Han abierto su corazón y tras leer el libro a uno se le pone la piel de gallina al comprobar el esfuerzo que ambas han tenido que realizar para estar donde están y dignificar su profesión con enorme respeto.

K-Narias, con su puesta en escena visual y un directo impactante, se han ganado un sitio relevante en la escena musical nacional e internacional que las ha llevado a diferentes ámbitos de gran relevancia, como son sus actuaciones para los jugadores de la NBA en San Juan de Puerto Rico, o en la Mansión de Playboy en Los Ángeles, en la fiesta de Los Premios Latin Grammy, en Chicago, o en el prestigiosísimo Madison Square Garden de Nueva York. Han enarbolado la bandera de Canarias por el mundo y ahora se encuentran en una etapa de reflexión que les ha servido para lamer heridas y a la vez poder mostrar que los sueños se pueden cumplir con mucha dedicación y esfuerzo, así como con una fuerza mental que atrapará a los lectores de 'Sucede lo que conviene'.